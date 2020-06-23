Девять ошибок, которые мы совершаем, нанося солнцезащитный крем

Ошибка: наносить мало средства с SPF

Казалось бы, важность защиты кожи от солнца ясна. Однако некоторых не покидает желание сэкономить и, как следствие, наносится недостаточное для полноценной защиты количество солнцезащитного крема. Существует «правило чайных ложек», которое помогает определить необходимое для нанесения количество крема. Взрослому человеку среднего веса (около 80 килограммов) требуется нанести 9 чайных ложек крема: на туловище (передняя и задняя поверхности — 2 чайные ложки), каждая нижняя конечность — по 2 чайные ложки, каждая верхняя конечность — по 1 чайной ложке, лицо и шея — 1 чайная ложка.

Одна чайная ложка содержит примерно 5 граммов солнцезащитного крема. Можно легко рассчитать, на какое количество нанесений рассчитан тюбик солнцезащитного средства.

Ошибка: использовать солнцезащитный крем, уже будучи на пляже

Наносить солнцезащитный крем необходимо дома или в номере отеля за 15—20 минут до выхода на солнце. Вся суть в составе крема и механизме действия самих солнцезащитных фильтров. Физические (механические) фильтры образуют «экран» на поверхности кожи и отражают лучи солнца. Физические фильтры должны равномерно распределиться по коже и высохнуть, поэтому важно не одеваться сразу после нанесения крема.

Химические фильтры поглощают ультрафиолет, преобразуя его в тепловую энергию. Для полноценной работы они должны впитаться в кожу — это как раз занимает около 15—20 минут. В большинстве кремов используют комбинацию физических и химических фильтров.

Кстати, нанося заранее крем в домашних условиях, можно использовать чайную ложку. Сперва выдавливаем крем в ложку, а потом переливаем в ладонь. Так легко определить, какое количество крема требуется конкретно вам.

Ошибка: пренебрежение защитой от УФ-излучения

Прежде всего, необходимо понимать, как воздействует на нас ультрафиолет.

Выделяют три его вида:

1. Ультрафиолет С — губителен для человека, но задерживается озоновым слоем.

2. Ультрафиолет В — в структуре всего проникающего на планету ультрафиолета его всего 5%, но он отвечает за возникновение загара, помимо этого, вызывает ожоги, воспаление и запускает механизмы канцерогенеза.

3. Ультрафиолет А — 95% от общего ультрафиолета, способствует фотостарению, вызывает появление пигментации кожи и участвует в механизмах канцерогенеза в коже.

На упаковках солнцезащитных средств всегда указана степень защиты SPF. Однако обращайте внимание, чтобы в составе крема были не только фильтры SPF, поскольку они защищают лишь от лучей спектра В. Также крем должен содержать и защиту от ультрафиолета А. Обязательно ищите информацию или маркировку, что крем защищает и от ультрафиолета спектра А.

Ошибка: не использовать крем повторно

Современные солнцезащитные средства могут защищать кожу на протяжении 1,5—2 часов, после этого времени необходимо обновлять слой солнцезащитного крема. Крем необходимо обновлять после каждого купания, даже если стоит маркировка, что он водостойкий.

Ошибка: не использовать крем в помещении. Забывать о защите от солнца в облачный день