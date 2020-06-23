Девять ошибок, которые мы совершаем, нанося солнцезащитный крем

Казалось бы, уж сколько статей написано на эту тему, но мы до сих пор не все делаем правильно при использовании солнцезащитного крема. SPLETNIK.RU попросил врача-дерматовенеролога Александра Прокофьева объяснить, почему нужно наносить крем с SPF заранее, как часто его надо обновлять, можно ли получить ожог, если мы уже загорели. Эксперт марки La Roche-Posay прокомментировал 9 популярных ошибок.
Ошибка: наносить мало средства с SPF
Казалось бы, важность защиты кожи от солнца ясна. Однако некоторых не покидает желание сэкономить и, как следствие, наносится недостаточное для полноценной защиты количество солнцезащитного крема. Существует «правило чайных ложек», которое помогает определить необходимое для нанесения количество крема. Взрослому человеку среднего веса (около 80 килограммов) требуется нанести 9 чайных ложек крема: на туловище (передняя и задняя поверхности — 2 чайные ложки), каждая нижняя конечность — по 2 чайные ложки, каждая верхняя конечность — по 1 чайной ложке, лицо и шея — 1 чайная ложка.
Одна чайная ложка содержит примерно 5 граммов солнцезащитного крема. Можно легко рассчитать, на какое количество нанесений рассчитан тюбик солнцезащитного средства.
Ошибка: использовать солнцезащитный крем, уже будучи на пляже
Наносить солнцезащитный крем необходимо дома или в номере отеля за 15—20 минут до выхода на солнце. Вся суть в составе крема и механизме действия самих солнцезащитных фильтров. Физические (механические) фильтры образуют «экран» на поверхности кожи и отражают лучи солнца. Физические фильтры должны равномерно распределиться по коже и высохнуть, поэтому важно не одеваться сразу после нанесения крема.
Химические фильтры поглощают ультрафиолет, преобразуя его в тепловую энергию. Для полноценной работы они должны впитаться в кожу — это как раз занимает около 15—20 минут. В большинстве кремов используют комбинацию физических и химических фильтров.
Кстати, нанося заранее крем в домашних условиях, можно использовать чайную ложку. Сперва выдавливаем крем в ложку, а потом переливаем в ладонь. Так легко определить, какое количество крема требуется конкретно вам.
Ошибка: пренебрежение защитой от УФ-излучения
Прежде всего, необходимо понимать, как воздействует на нас ультрафиолет.
Выделяют три его вида:
1. Ультрафиолет С — губителен для человека, но задерживается озоновым слоем.
2. Ультрафиолет В — в структуре всего проникающего на планету ультрафиолета его всего 5%, но он отвечает за возникновение загара, помимо этого, вызывает ожоги, воспаление и запускает механизмы канцерогенеза.
3. Ультрафиолет А — 95% от общего ультрафиолета, способствует фотостарению, вызывает появление пигментации кожи и участвует в механизмах канцерогенеза в коже.
На упаковках солнцезащитных средств всегда указана степень защиты SPF. Однако обращайте внимание, чтобы в составе крема были не только фильтры SPF, поскольку они защищают лишь от лучей спектра В. Также крем должен содержать и защиту от ультрафиолета А. Обязательно ищите информацию или маркировку, что крем защищает и от ультрафиолета спектра А.
Ошибка: не использовать крем повторно
Современные солнцезащитные средства могут защищать кожу на протяжении 1,5—2 часов, после этого времени необходимо обновлять слой солнцезащитного крема. Крем необходимо обновлять после каждого купания, даже если стоит маркировка, что он водостойкий.
Ошибка: не использовать крем в помещении. Забывать о защите от солнца в облачный день
Оказывается, даже пять минут на улице без солнцезащитного крема наносят ущерб нашему организму. Согласно новому исследованию, опубликованному в научном журнале Science, солнце незамедлительно запускает реакцию, которая повреждает ДНК в клетках кожи, и эта реакция продолжается в течение трех-четырех часов. Изменение ДНК может в итоге привести к раку кожи.
Необходимо вновь вернуться к характеристикам самого ультрафиолета. Ультрафиолет В зависит от времени года, времени суток, погоды (пасмурно или солнечно), от того, находимся ли мы в тени. Проще говоря, активность его воздействия ослабевает от ряда факторов. Ультрафиолет спектра А коварнее, поскольку не вызывает быстрых реакций кожи в виде покраснения или загара. И главное — его ничто не задерживает: ни облака, ни стекла. То есть наступило утро, появилось солнце — и, значит, началось излучение ультрафиолета А.
Поэтому защита от солнца — это не только про поездки на отдых к морю. Необходимо использовать солнцезащитные средства круглый год, независимо от погоды и местоположения.
Какова степень опасности ультрафиолетового излучения, можно узнать самостоятельно. Для этого на помощь придут смартфоны и интернет, где можно найти значение UF-индекса. При минимальных значениях 1—2 кожу можно не защищать. А если цифры от 3 и выше, то защита от ультрафиолета необходима. Причем и в пасмурные дни значение UF-индекса бывает высоким.
Ошибка: считать, что, используя косметику с SPF, можно пренебречь солнцезащитным кремом
В современном ритме жизни время играет большую роль, а средства комбинированного действия помогают его сэкономить. Однако всегда необходимо помнить главную функцию используемого средства. Производители косметики стараются не перегружать формулы продукта, акцент делается на главной задаче, например, увлажнении.
А солнцезащитный крем главной функцией имеет защиту от ультрафиолета. Поэтому косметика, содержащая SPF, как правило, имеет невысокий уровень защиты от ультрафиолета — 10—20. Плюс не стоит забывать, что фильтры периодически необходимо обновлять, поэтому без солнцезащитного крема не обойтись. А если используются тональные кремы или пудра с SPF-фильтрами, то ими не покроешь все участки кожи, например, уши или шею.
Ошибка: думать, что не нужно беспокоиться о защите от солнца, потому что вы уже загорели и не обгорите
Давайте вспомним, что такое загар. Это защитная реакция организма на воздействие ультрафиолета. Поэтому чем дольше мы находимся на солнце, тем темнее становится кожа. А у жителей более близких к экватору регионов нашей планеты кожа генетически стала более темной.
Однако даже у представителей негроидной расы нет полной защиты от ультрафиолета. Темная кожа, конечно, защищает от него, однако максимальная степень эквивалентна SPF 15. Риск возникновения ожога уменьшается, но сохраняется. Плюс необходимо помнить и об остальных моментах пагубного воздействия ультрафиолета.
Ошибка: использовать старый крем с SPF с истекшим сроком годности
У любого средства есть свой срок годности при соблюдении правил хранения и использования. Необходимо помнить, что у солнцезащитных средств есть так называемые «два срока годности». Первый указан на упаковке (это и есть дата истечения срока годности). Это срок годности невскрытой упаковки крема.
После начала его использования имеет смысл ориентироваться на второй срок годности. Ищите на упаковке символ баночки с открытой крышкой и цифрой. Эта цифра обозначает, как долго можно использовать средство после того, как открыта упаковка: обычно это 6 или 12 месяцев.
После вскрытия упаковки крем начинает окисляться и спустя время теряет свойства. Но необходимо помнить еще и про правила хранения крема. Его нельзя подвергать воздействию прямых солнечных лучей и высокой температуры. Это должно быть сухое темное место. Не стоит хранить крем на подоконнике или в бардачке машины. Также не забывайте, что на пляже крем должен лежать в сумке, а не на полотенце под лучами солнца.
Ошибка: крем с более высоким SPF позволит провести больше времени на солнце
SPF говорит нам не о сроке нахождения на солнце, а о степени защиты от ультрафиолета. Значение SPF указывает, во сколько раз медленнее возникнет покраснение кожи с солнцезащитным кремом по сравнению с незащищенной кожей. Независимо от значения SPF, защита от ультрафиолета действует около двух часов, затем крем необходимо обновлять. Длительное нахождение на солнце даже с солнцезащитными средствами нежелательно.