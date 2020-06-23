Самые непослушные дети по знакам Зодиака

Астрологи назвали самых непослушных детей по знакам Зодиака.

Овен

Такие дети со всеми своими эмоциями и желаниями превращаются в маленьких, но мощных ураганов. Любопытство и импульсивность Овна помогают ему добиваться своей цели в любом случае. Дети этого знака Зодиака не любят, когда идут наперекор их воле, поэтому капризы, вспыльчивость и непослушание – явление не редкое.

Телец

Упрямство становиться центральным в поведении ребенка этого знака Зодиака. Они могут противиться всему и всем и доводить тем самым людей до истерики. Вместе с тем, эти дети очень любят внимание и заботу, комфорт и удобства. А ради этого могут заставить понервничать своих взрослых.

Близнецы

Эти дети очень любознательны, подвижны и активны. Им все интересно, поэтому они могут попадать в различные передряги в попытке узнать, что происходит в мире. Кроме того, бытовые задачи родителей часто воспринимаются детьми этого знака Зодиака очень поверхностно и часто о них даже забывают. Скорее всего, детям Близнецам будет сложно соблюдать режим, расписание и ему для этого нужен будет взрослый, который постоянно будет ему обо всем напоминать.

Скорпион

Из-за своей активности, непредсказуемости и любознательности они могут попросту не реагировать на слова и просьбы родителей помочь им с делами по дому. Кроме того, у детей этого знака также прослеживается такая черта, как обидчивость. А соответственно, их легко обидеть или задеть каким-то неосторожным словом, за что потом придется извиняться. И, желательно, с подарками – они их очень любят в качестве прощения.

Водолей