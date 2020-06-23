И РИТУАЛ НА ЗАМУЖЕСТВО! ⟩ Меняем жизнь к лучшему в эту волшебную ночь: советы экстрасенса Илоны Калдре

Илона готовится провести простые ритуалы, которые помогут изменить нашу жизнь к лучшему.

«Ровно в полночь с 23 на 24 июня от меня вам будет энергетическая поддержка. От вас потребуется следующие действия», - написала она.

«Ритуал на замужество». Вечером соберите в букет семь разных цветов и свяжите их красной нитью тремя узлами. Ровно в 12 часов (в полночь) киньте букет в костер с мыслями о будущей семье.

«Ритуал на перемены в жизни». Ровно в полночь поливаете босые ноги проточной водой из кружки, проговаривая «пусть вода с меня всё негативное смоет, и жизнь моя изменится». Если этот ритуал вы проведете у воды и окунетесь в море, озеро и реку нагишом, то действие ритуала усилится. Сушиться следует у костра.

«Ритуал на очищение и снятие негативных программ с биополя человека». В полночь вы проходите три круга по часовой стрелке вокруг костра, мысленно проговаривая то, что должно прибыть в вашу жизнь, и три круга против часовой стрелки, проговаривая, что должно уйти из вашей жизни.

«Ритуал на исполнение желания». Пишите желание на белом листе бумаги, ровно в 12 часов ночи поджигаете лист от костра обязательно с верхнего правого угла. Если лист сгорит полностью - желание сбудется. Если останется часть несгоревшего текста, то ее нужно закопать и задуматься, что лично вы еще должны сделать, чтобы желание исполнилось.