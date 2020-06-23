Вт, 23.06.2020

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ЛЕТА ⟩ Рецепт аппетитной ватрушки с творогом и ягодами от Юлии Высоцкой

Ватрушка с творогом и ягодами. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Ватрушка от Юлии Высоцкой мало похожа на привычные всем булочки-ватрушки с творогом и изюмом. Это настоящий пирог с начинкой из творога, лимона и ягод. Можно использовать чернику, смородину или малину.

Рецепт очень простой, обязательно получится у всех! Кстати, вы можете не запекать голубику, а украсить свежими ягодами уже готовую ватрушку, советует «Сегодня».

Рецепт очень простой, обязательно получится у всех! Кстати, вы можете не запекать голубику, а украсить свежими ягодами уже готовую ватрушку.

Время приготовления: 1 час 15 минут

Калорийность: 573 ккал на порцию

Ингредиенты

Для теста:

  • мука — 200 г
  • сливочное масло — 200 г
  • творог 9% — 200 г

Для начинки:

  • ягоды — 400 г
  • творог 9% — 200 г
  • яйцо – 1 шт.
  • яичный желток — 1 шт.
  • лимон — 1/2 шт.
  • сахар коричневый — 3 ст. л.
  • кукурузный крахмал — 3 ст. л.
  • ванильный экстракт — 1/2 ч. л.
  • соль морская — 1/4 ч. л.
Способ приготовления
  1. Духовку предварительно разогреть до 190 °C.
  2. Приготовить тесто: предварительно охлажденное сливочное масло быстро натереть на крупной терке, добавить просеянную муку, 200 г творога и вымесить руками, затем поместить тесто в холодильник на 20 минут.
  3. Из лимона выжать 2-3 столовые ложки сока.
  4. Приготовить начинку: в чашу блендера поместить яйцо, желток, сахар и соль, влить ванильный экстракт и все взбить, добавить кукурузный крахмал, сок лимона и еще раз взбить, затем в два приема ввести творог и взбивать, пока не получится густой крем.
  5. Разъемную форму застелить бумагой для выпечки, выложить тесто и прижать его руками, сверху равномерно распределить творожную начинку, затем ягоды.
  6. Выпекать ватрушку в разогретой духовке 35-40 минут.

Полезный совет

Перед тем как натереть сливочное масло, поместите миску и терку на 15 минут в морозилку. Чем тоньше будет корж, тем более хрустящим он получится.

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