ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ЛЕТА ⟩ Рецепт аппетитной ватрушки с творогом и ягодами от Юлии Высоцкой

Ватрушка от Юлии Высоцкой мало похожа на привычные всем булочки-ватрушки с творогом и изюмом. Это настоящий пирог с начинкой из творога, лимона и ягод. Можно использовать чернику, смородину или малину.
Рецепт очень простой, обязательно получится у всех! Кстати, вы можете не запекать голубику, а украсить свежими ягодами уже готовую ватрушку, советует «Сегодня».
Рецепт очень простой, обязательно получится у всех! Кстати, вы можете не запекать голубику, а украсить свежими ягодами уже готовую ватрушку.
Время приготовления: 1 час 15 минут
Калорийность: 573 ккал на порцию
Ингредиенты
Для теста:
- мука — 200 г
- сливочное масло — 200 г
- творог 9% — 200 г
Для начинки:
- ягоды — 400 г
- творог 9% — 200 г
- яйцо – 1 шт.
- яичный желток — 1 шт.
- лимон — 1/2 шт.
- сахар коричневый — 3 ст. л.
- кукурузный крахмал — 3 ст. л.
- ванильный экстракт — 1/2 ч. л.
- соль морская — 1/4 ч. л.
Способ приготовления
- Духовку предварительно разогреть до 190 °C.
- Приготовить тесто: предварительно охлажденное сливочное масло быстро натереть на крупной терке, добавить просеянную муку, 200 г творога и вымесить руками, затем поместить тесто в холодильник на 20 минут.
- Из лимона выжать 2-3 столовые ложки сока.
- Приготовить начинку: в чашу блендера поместить яйцо, желток, сахар и соль, влить ванильный экстракт и все взбить, добавить кукурузный крахмал, сок лимона и еще раз взбить, затем в два приема ввести творог и взбивать, пока не получится густой крем.
- Разъемную форму застелить бумагой для выпечки, выложить тесто и прижать его руками, сверху равномерно распределить творожную начинку, затем ягоды.
- Выпекать ватрушку в разогретой духовке 35-40 минут.
Полезный совет
Перед тем как натереть сливочное масло, поместите миску и терку на 15 минут в морозилку. Чем тоньше будет корж, тем более хрустящим он получится.