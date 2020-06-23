Вечные любовницы. Пять имен женщин, которые крутят романы с женатыми

Почти каждая женщина грезит мечтами о самом главном дне жизни, когда под венец ее поведет прекрасный возлюбленный. Но далеко не все дамы удостаиваются этой чести, а некоторые потому, что выбирают мужчин, которые уже связаны узами брака. Журнал «Лиза» рассказал, девушкам с какими именами не светит услышать марш Мендельсона и остается довольствоваться ролями любовниц.

Анна

Сильная по характеру, женщина с этим именем привыкла добиваться поставленных целей. Если ей понравился мужчина, она не отступиться от счастья, даже если на заветном пальце у него есть кольцо.

Яна

Девушки с именем Яна отличаются эгоизмом. Они редко понимают, что роман с женатым человеком ставит под угрозу чужое счастье и грозит вернуться бумерангом к ним самим. Но даже если они признают, что такие отношения в корне неправильны, на пути к любви их это не остановит.

Анастасия

Анастасия — уточненная и романтичная натура. Ей свойственна некоторая инфантильность, которая не позволяет обладательнице имени четко ставить границы. Заводя роман с женатым, она, как правило, просто не понимает, как далеко может зайти в таких отношениях.

Алла

Женщины с этим именем — роковые. Для них роман с семейным человеком — не более чем промежуточный этап. Как правило, они добиваются штампа в паспорте упорно и нередко просто ради победы. Иногда им это удается.

Юлия