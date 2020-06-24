КАК ПРАВИЛЬНО ВАРИТЬ ⟩ Для молодости и здоровья: чем полезна манная каша

Еще в СССР в детских садах, школах и даже в столовых два или три раза в неделю в меню была манная каша. Варили ее на молоке и подавали с сахаром или вареньем, а сверху клали кусочек сливочного масла, который медленно таял и растекался. Такое лакомство любили не только дети, но и взрослые. Вкусная, нежная, тающая во рту каша даже не вызывала сомнений в ее пользе, пишет «Лиза».
Но давай разберемся, действительно ли от манной каши есть не только польза, но и вред для здоровья.
Вред манной каши
Польза и вред манки зависят от очень многих составляющих: сорт крупы, способ приготовления, добавки. Манная крупа — это перемолотые зерна пшеницы. Поэтому в первую очередь нужно смотреть на качество самой пшеницы. Если она мягких сортов, химически обработанная, то имеет свойство плохо перевариваться, из-за чего происходит обильное образование слизи и воспаление в кишечнике, что ведет к общему ослаблению организма и приводит к различным заболеваниям.
Также в манной каше (именно в мягких сортах) содержится большое количество глютена, который вызывает непереносимость и аллергические реакции у большинства людей. Глютен буквально закупоривает стенки кишечника, на которых происходит процесс переваривания и всасывания питательных веществ.
По этим же причинам манная крупа способствует набору веса:
- она очень калорийная,
- она обладает очень высоким гликемическим индексом.
То есть при ее употреблении очень быстро повышается сахар в крови, происходит скачок инсулина, что дает большую нагрузку на поджелудочную железу.
Мы получаем энергию, но вот чувство голода появляется очень быстро. Вот почему наш мозг начинает просить больше еды, которая не успевает перевариться и усвоиться, а значит, она просто остается в кишечнике.
Манную кашу рекомендуют употреблять при проблемах с ЖКТ и особенно пожилым людям, так как она обволакивает стенки желудка. Но если манная каша сварена на молоке с сахаром, то она принесет больше вреда, так как, попадая на раздраженные от воспаления слизистые, она только усугубит ситуацию. Гораздо полезнее для желудка будет сварить манку из твердых сортов на воде с добавлением кокосового масла.
Польза манной каши
Если тебе можно употреблять пшеницу, то желательно выбирать манную крупу из твердых сортов, так как ее не обрабатывают и в ней остается много полезных микроэлементов, а также клетчатки, что способствует лучшей перистальтике кишечника. Манка из твердых сортов будет хорошо перевариваться, но не стоит ее употреблять каждый день, иначе организм просто не успеет накопить ферменты для ее переваривания.
Так полезна ли манная каша? В манной каше из твердых сортов содержатся витамины группы B, а без них не обходится нормальная работа нервной системы, а витамин Е оказывает благотворное влияние на организм в целом, так как является важнейшим антиоксидантом .
Еще имеет значение способ приготовления. Чем полезна манная каша взрослым на молоке? На самом деле ничем. Даже манка из твердых сортов перестает быть полезной, если ее варить на коровьем молоке — этот продукт очень сильно закисляет организм и создает воспаление слизистых. Поэтому готовь манку на воде или на козьем молоке или вообще замени животное молоко на растительное, например, кокосовое.
Масло тоже лучше добавлять растительное или топленое, так как сливочное коровье будет очень плохо перевариваться.
Для сладости лучше добавь натуральный мед, сухофрукты или натуральный сахар: тростниковый сахар, сироп топинамбура или любой другой натуральный подсластитель.
Манная крупа используется не только для приготовления каш. Она прекрасно держит форму, поэтому подходит для приготовления запеканок, кексов, мясных и рыбных котлет и различных супов и соусов.
Польза и вред манной каши для ребенка
Многие привыкли давать манную кашу детям, так как она вкусная, пюреобразная и очень сытная. Считается, что, съев ее, ребенок будет сыт надолго. Однако именно манная крупа является довольно тяжелым углеводом для переваривания.
Поэтому давать детям манную кашу нежелательно, особенно до трех лет, так как детский желудок не сможет переварить такие углеводы. И на самом деле, съев порцию манной каши, ребенок вскоре снова будет голодным (все дело в быстрых углеводах).
Полезный рецепт правильной манной каши
Одну и ту же кашу можно приготовить по-разному, и от этого будет кардинально меняться ее польза для организма. Выбирай более натуральные продукты и старайся менять рацион блюд каждый день. Такая каша будет полезна и детям, и взрослым, и тем, кто ведет активный образ жизни, а также людям с любыми заболеваниями ЖКТ.
Ингредиенты
- 0,5 стакана манки твердых сортов
- 1 стакан воды
- 1 стакан кокосового или миндального молока
- тростниковый сахар
Приготовление
Манку залей водой и молоком.
Добавь три-четыре чайных ложки тростникового сахара.
После закипания помешивай кашу еще три минуты, держа ее на медленном огне.
Сверху положи кусочек топленого масла.
Укрась кашу свежими фруктами или ягодами.
Как выбрать качественную манную крупу
При выборе обязательно обращай внимание на цвет: правильная манка должна быть желтого, а не белого оттенка. Если манка белого цвета, а на упаковке написано «из твердых сортов», то это обман. Белый цвет крупы указывает на низкий сорт пшеницы и наличие в ней химических элементов.
Также обращай внимание на внешний вид манки. Крупа должна быть однородной, без комочков и вкраплений. Предпочтительнее выбирать фабрично фасованный продукт, так как у крупы на развес может быть нарушен срок годности. Избыточная влага и хранение в открытой таре приводит к образованию плесени и горьковатому привкусу.
Если в крупе имеются комочки или она имеет запах сырости, а на вид немного слипшаяся, имей в виду, что такая крупа испорчена, так как хранилась при повышенной влажности.
Если ты все-таки покупаешь крупу на развес, то пробуй ее на вкус. Она не должна горчить, кислить или хрустеть на зубах.
Можешь также провести тест на сыпучесть: возьми горсть крупы в руку и пропусти сквозь пальцы. Если она не прилипает к рукам и осыпается, как песок, то условия хранения не были правильными.
Как правильно хранить манную крупу дома
Крупу в домашних условиях желательно хранить при температуре не выше 25 градусов в сухом и закрытом от прямых солнечных лучей месте. Важно следить за влажностью, которая не должна превышать 70%.
В манке часто заводятся различные жучки, особенно пищевая моль. Поэтому еще на этапе покупки убедись, что в упаковке нет никаких подозрительных объектов, которые потом могут начать размножаться.
Чтобы избежать попадания микроорганизмов, после вскрытия пакета с крупой пересыпь ее на противень и поставь минут на 10 в разогретую до 180 градусов духовку, чтобы дополнительно просушить и убить бактерии внутри. После этого пересыпь в герметичную стеклянную или пластиковую тару. Также можешь положить внутрь листик лаврового листа — он будет препятствовать образованию пищевой моли.
Если ты оставила манку храниться в неплотно закрытом пакете и жучки все-таки завелись, то выкинь ее незамедлительно. Избавиться от пищевой моли, просто промыв крупу водой, не получится.
В среднем при соблюдении всех условий хранения манка хранится достаточно долго — от шести месяцев до двух лет.