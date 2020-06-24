КАК ПРАВИЛЬНО ВАРИТЬ ⟩ Для молодости и здоровья: чем полезна манная каша

Но давай разберемся, действительно ли от манной каши есть не только польза, но и вред для здоровья.

Вред манной каши

Польза и вред манки зависят от очень многих составляющих: сорт крупы, способ приготовления, добавки. Манная крупа — это перемолотые зерна пшеницы. Поэтому в первую очередь нужно смотреть на качество самой пшеницы. Если она мягких сортов, химически обработанная, то имеет свойство плохо перевариваться, из-за чего происходит обильное образование слизи и воспаление в кишечнике, что ведет к общему ослаблению организма и приводит к различным заболеваниям.

Также в манной каше (именно в мягких сортах) содержится большое количество глютена, который вызывает непереносимость и аллергические реакции у большинства людей. Глютен буквально закупоривает стенки кишечника, на которых происходит процесс переваривания и всасывания питательных веществ.

По этим же причинам манная крупа способствует набору веса:

она очень калорийная, она обладает очень высоким гликемическим индексом.

То есть при ее употреблении очень быстро повышается сахар в крови, происходит скачок инсулина, что дает большую нагрузку на поджелудочную железу.

Мы получаем энергию, но вот чувство голода появляется очень быстро. Вот почему наш мозг начинает просить больше еды, которая не успевает перевариться и усвоиться, а значит, она просто остается в кишечнике.

Манную кашу рекомендуют употреблять при проблемах с ЖКТ и особенно пожилым людям, так как она обволакивает стенки желудка. Но если манная каша сварена на молоке с сахаром, то она принесет больше вреда, так как, попадая на раздраженные от воспаления слизистые, она только усугубит ситуацию. Гораздо полезнее для желудка будет сварить манку из твердых сортов на воде с добавлением кокосового масла.

Польза манной каши

Если тебе можно употреблять пшеницу, то желательно выбирать манную крупу из твердых сортов, так как ее не обрабатывают и в ней остается много полезных микроэлементов, а также клетчатки, что способствует лучшей перистальтике кишечника. Манка из твердых сортов будет хорошо перевариваться, но не стоит ее употреблять каждый день, иначе организм просто не успеет накопить ферменты для ее переваривания.

Так полезна ли манная каша? В манной каше из твердых сортов содержатся витамины группы B, а без них не обходится нормальная работа нервной системы, а витамин Е оказывает благотворное влияние на организм в целом, так как является важнейшим антиоксидантом .