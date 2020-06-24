Что нельзя одалживать: приметы и суеверия

Но в определенных случаях делать этого категорически нельзя, иначе недалеко до серьезных проблем, пишет blackpantera.ru.

Вещи, используемые в гигиенических целях

Касается косметики, расчесок, носовых платков, мыла, полотенец и мочалок. Эти предметы аккумулируют на себе болезнетворные микроорганизмы хозяина – заразиться проще простого. К тому же, предметы гигиены обладают мощным энергетическим зарядом того, кто постоянно прикасается к ним руками, волосами, кожей. Если даже суметь уберечься от заразы, остается риск беспричинного плохого самочувствия и снижения общего тонуса организма.

Предметы гардероба

Зачастую молодежь, особенно девушки, практикуют обмен модной обувью и одеждой: чтобы один раз выйти в свет, не обязательно самому покупать дорогую кофточку или кроссовки, можно просто надеть на пару свиданий или тусовку принадлежащие товарищу. Вопрос не столь в загрязнении – все это легко почистить и постирать, сколь в энергетике: человек может лишиться частицы собственной удачи или притянуть к себе непредвиденные напасти.

Энергетическая связь с носильными вещами исчезает, если они проданы либо навсегда переданы другим людям в дар. Если же нет никакой возможности отказать в своей одежде, не обидев при этом, ее прежде надо выстирать и выгладить – тогда энергетика ослабнет. Разумеется, когда вернут, вновь придется отправить в стирку.

Украшения

Приятельницы нередко заимствуют друг у дружки кольца, браслеты, серьги, бусы, цепочки с кулонами, чтобы покрасоваться. В том, что у самой таких красивых нет – ничего зазорного, но вот с точки зрения энергетики носить это опасно, как и предоставлять свое. Металл и природные минералы – отличные аккумуляторы и проводники энергии своего владельца. Надеть серебряный перстенек с бирюзовым камешком вечно хворающей или несчастливой в любви подруги – означает стать такой же.

Относится это и к фамильным драгоценностям, и к обычным побрякушкам, передаваемым в семье по наследству. Все может пойти наперекосяк – и учеба, и работа, стоит лишь надеть на себя бриллиант или бижутерию неудачницы. Ювелирные вещицы необходимо чистить (например, содой) и промывать под струей ледяной проточной воды.

Кухонная утварь

Во времена СССР (в эпоху тотального дефицита) граждане, устраивая торжества с большим количеством приглашенных, практиковали взаймы даже посуду – чайные сервизы, бокалы для вина, вилки, ложки, миски для холодца, противни для пирогов. А совершать этого парапсихологи не рекомендуют. Вместе с тем, в чем готовят еду и из чего принимают пищу, можно отдать счастье домашнего очага или принять на себя невзгоды постороннего семейства. Уж лучше потратиться на приличную одноразовую посуду, чем половником зачерпнуть в свою тарелку целую порцию бед и болезней.

Пища

Если вы голодаете, плошка супа с соседского стола может спасти от окончательной потери физических и душевных сил. Но если с достатком все в порядке, никогда не берите сами и не отдавайте сыпучие продукты, особенно – имеющие кристаллическую структуру: это рекомендации биоэнергетиков. Кристаллы сахарного песка и соли вбирают в себя информационные потоки из атмосферы того места, где их держат в негерметичных емкостях, поэтому колдуны с успехом пользуются ими в магических ритуалах. Сосуды с такими продуктами не следует передавать напрямую – надо ставить на любую поверхность и забирать с нее.

Насчет хлеба: делиться с нуждающимися им всегда не только можно, но и нужно. Главное – не отдавать со стола последний кусочек и краюшки, на которых есть горбушки (их следует срезать перед тем, как поделиться). Также не стоит давать мучные изделия после захода солнца и через пороги. Иначе ждите финансовых провалов и скандалов с домочадцами.

Приспособления для подметания и мытья полов