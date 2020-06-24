Шесть ошибок, которые мы совершаем, пытаясь выглядеть сексуально. Как их исправить?

Тело напоказ

Природную сексуальность нужно подчеркивать, а не выпячивать. Однако далеко не все модницы чувствуют разницу. Не стоит слишком оголяться, пытаясь привлечь к себе внимание — все же, в девушке должен оставаться хотя бы намек на загадку. Микро-шорты, топ с декольте, открытые живот и плечи — все вместе это будет смотреться вульгарно и только оттолкнет окружающих. Компенсируй смелую длину строгим верхом, а прозрачную ткань сочетай на контрасте с плотной. Так, ты можешь дополнить кружевной бралетт пиджаком оверсайз-кроя, а мини-юбку обыграть объемной джинсовкой.

Чем выше каблук, тем ярче look

К сожалению, многие девушки продолжают следовать этому правилу, а между комфортом и сексуальностью выбирают второе. Правда, сексуального в этом мало. Шаткая, неуверенная походка еще никого не украсила. Если ты хочешь дополнить образ обувью на каблуке, выбирай ту, в которой тебе будет удобно ходить, тем более, что на модном рынке представлено огромное разнообразие ярких и стильных «земных» моделей. Обрати внимание на туфли с толстым, устойчивым каблуком или присмотрись к босоножкам kitten heels.

Все лучшее сразу

Да, украшения могут сыграть важную роль в построении сексуального образа. Так, браслет на ноге подчеркнет изящные щиколотки, а крупные серьги акцентируют длинную, красивую шею. Однако во всем нужно знать меру. Не стоит навешивать на себя все семейные драгоценности сразу — от такого обилия побрякушек только зарябит в глазах. Подбирай аксессуары с умом, выделяя с их помощью свои сильные стороны.

Вторая кожа

Вопреки популярному женскому убеждению, одежда в обтяжку твердо закрепилась в категории «антисекс». Узкие, облегающие вещи способны подчеркнуть не только соблазнительные изгибы тела, но и малейшие несовершенства фигуры и сделать их еще более выраженными. А оно тебе надо?

Неправильно расставленные акценты

Для того, чтобы составить сексуальный образ, нужно изучить свои сильные стороны и сделать на них акцент. Если у тебя выразительная талия — подчеркни ее с помощью кроп-топа, длинные, стройные ноги — сделай ставку на мини, тонкая шея и изящные плечи — блузы и топы с глубоким декольте будут тебе в самый раз. Если не учесть этот момент, ты рискуешь «порезать» силуэт в неправильных местах и тем самым сделать тело непропорциональным.

Качество ткани