Семь ошибок, которые вы делаете, когда подводите глаза

Но почему линии получаются кривые, а вместо выразительного взгляд выглядит усталым. Все это из-за ошибок, которые вы делаете, когда подводите глаза, уверяет издание «7дней».

Вы смотрите прямо в зеркало

Когда рисуете стрелки и смотрите прямо в зеркало, вы рискуете исковеркать линии, получить пробелы или неровности. Во время прорисовки лучше всего опустите глаза чуть вниз. Так вы сможете нарисовать стрелку прямо по линии роста ресниц.

Вы оттягиваете веко

Некоторые девушки оттягивают веко в бок, чтобы линия получилась ровнее, на поверку, это дает обратный эффект. В результате таких манипуляций на коже образуются складочки, веко дергается, и стрелки выходят кривыми.

Вы используете тупой карандаш

Им не только трудно нарисовать ровные стрелки, но можно еще и поранить нежную кожу век. Чтобы карандаш был всегда «готов к бою», затачивайте его после 2-3 раз использования.

Вы подчеркиваете линию нижнего века темным карандашом

Этот метод макияжа уже давно не используется. Такой прием был моден в 60-е прошлого века, его часто пускали в ход кино-гримерами, чтобы на экране глаза казались выразительнее.

В обычной жизни, подчеркивая линию ресниц нижнего века темным карандашом, вы получите взгляд ведьмы, пугающий и страшный.

Подчеркивать следует лишь слизистую нижнего века. Но точно не темным карандашом. В идеале это должна быть подводка оттенка слоновой кости. Такой прием делает глаза больше. Если же вы хотите отвлечь внимание от красноты и недосыпа, используйте синий карандаш, проводите им по нижней линии слизистой века.

Вы не используйте простой трюк

Если линия получилась нечеткой, не нужно смывать макияж глаз и делать все заново. Просто растушуйте карандаш с помощью теней по ранее заданной линии стрелки. Дымчатый модный эффект добавит взгляду глубины и сексуальной томности.

Вы выбираете карандаш не в той текстуре

Карандаш для глаз не должен быть слишком мягким, есть риск, что он растечется, и жестким, такой может и кожу на веках поранить. В идеале и для новичков, и для профи подойдёт лайнер с твердым грифелем. Таким можно прорисовать и очень тонкие, и толстые стрелки, вроде кошачьих.

Вы используйте неправильный цвет подводки