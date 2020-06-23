Какие устаревшие вещи снова возвращаются в моду?

Мода имеет цикличный характер. Из-за этого вещи, которые какое-то время назад были забыты, теперь снова возвращаются на мировые подиумы.
Замша, леггинсы, ковбойский стиль, восьмидесятые – всё это и многое другое вновь популярно! Об этих возрожденных вещах и пойдет речь в материале tkaner.com.
Замшевая одежда
Интересные структурные фактуры в комбинации с яркими и необычными цветами – это то, чем следует обзавестись к весне и осени 2020 года. Куртки простого покроя, свободные пиджаки, оригинальные удлиненные жилеты, юбки А-силуэта из мягкой замши – это классно дополнит лук. А также не стоит забывать про обувь. Этот материал здесь актуален как никогда. И если зима не слишком располагает к «маркой» обуви, то весна и лето позволяют надеть такие элегантные туфельки, полуботинки, босоножки и сапожки.
Леггинсы
Пожалуй, что именно этот элемент гардероба максимально долго не появлялся на модных подиумах. Начиная с 80-х годов прошлого века леггинсы оставались забытыми. Но чтобы не показаться старомодной, стоит предпочесть следующие варианты:
однотонные максимально лаконичные.
Комбинированные из двух типов ткани – одного цвета, но разной фактуры.
Важно, чтобы материал, применяемый для этого изделия, не слишком плотно облегал ноги. Всё же должна оставаться некоторая свобода, тогда вещь будет выглядеть стильно.
Комбинировать леггинсы лучше с удлиненными пиджаками или жилетами яркого цвета. Они могут быть как однотонными, так и выполненными в стиле «колор-блок» или расшитыми яркой вышивкой или стразами.
Высокие кеды
Эта обувь – не только отсылка к давно забытым модным веяниям, но и дань комфорту и удобству, которые царят в гардеробе современной девушки.
Выбирая высокие кеды, лучше предпочесть цветные или, наоборот, белые варианты. Такой стильный акцент отлично комбинируется не только с разными видами брюк и джинсов, но даже с тонкими воздушными платьями с цветочным принтом. В этом случае ставка делается на сочетание противоположных по контрасту вещей.
Оттеночная гармония между туфлями и сумкой
В последние годы комбинация одного и того же оттенка в обуви и сумочке считалась почти моветоном. Но вернувшаяся тенденция позволила девушкам вновь подбирать одинаковые оттенки в этих двух элементах гардероба. И если с черным цветом всё более или менее понятно, то однотипные яркие летние оттенки вновь приветствуются и в обуви, и в женской сумке.
Джинсы-бананы с завышенной талией
Модели джинсов, имеющих широкие штанины и зауженный низ, были актуальны в эпоху диско. И то прожили они недолго. Однако в последнее время их можно встретить не только на городских улицах, но и на модных подиумах! Впрочем, позволить себе такую модель могут только девушки с правильными пропорциями фигуры и высоким ростом. А вот женщинам размера плюс-сайз и даже склонным к полноте всё же лучше их избегать. Иначе можно получить не модный лук, а карикатуру.
Длинные юбки в пол
Нельзя однозначно сказать, что этот предмет гардероба был давно забыт. Периодически он всплывает в мире моды и практически полностью вытесняет другие модели. Так произошло и в 2020 году, когда дизайнеры актуализировали лёгкие воздушные юбки для жаркого сезона.
Такие юбки могут быть выполнены из тонкого шифона, плиссировки, нежных трикотажных полотен типа муслина и «масла». Но подбирать их на свою фигуру нужно с особой тщательностью. Обусловлено это в первую очередь тем, что они хорошо смотрятся исключительно на высоких стройных девушках. А вот дамам невысокого роста, склонным к полноте, лучше предпочесть другие варианты, так как юбка в пол просто создаст визуальный эффект лишнего веса.
Ковбойский стиль
Эта тенденция в моде, завоевавшая особую популярность в 80-х и 90-х годах, вновь возвращается в женский гардероб. Лучше всего в ковбойском стиле смотрятся жилеты и пиджаки, отделанные бахромой. Причем здесь можно комбинировать сразу две вещи, которые пытаются вновь покорить модный рынок: куртки в стиле дикого запада с густой бахромой и телячью мягкую замшу. Именно эта комбинация считается классической и действительно выглядит эффектно.
Лучше всего сочетать такие пиджаки с короткими юбками, леггинсами или узкими джинсами. Из обуви подойдут казаки, которые также стали довольно актуальными в последние годы, или высокие кроссовки. А вот обувь на тонком каблуке и классические лодочки лучше не комбинировать с ковбойскими вещами.
Тапочки и мюли
Несмотря на то что это два разных вида обуви, оба не так давно считались проявлением безвкусицы и подходили исключительно для поездки на море или прогулки с ребенком на детской площадке.
Теперь же обувь на плоской подошве или на небольшой танкетке с ремешками только в передней части стопы – идеальный вариант для летнего гардероба. Комбинировать его можно со всеми типами одежды начиная с брюк и заканчивая элегантными платьями.