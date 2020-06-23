Какие устаревшие вещи снова возвращаются в моду?

Замша, леггинсы, ковбойский стиль, восьмидесятые – всё это и многое другое вновь популярно! Об этих возрожденных вещах и пойдет речь в материале tkaner.com.

Замшевая одежда

Интересные структурные фактуры в комбинации с яркими и необычными цветами – это то, чем следует обзавестись к весне и осени 2020 года. Куртки простого покроя, свободные пиджаки, оригинальные удлиненные жилеты, юбки А-силуэта из мягкой замши – это классно дополнит лук. А также не стоит забывать про обувь. Этот материал здесь актуален как никогда. И если зима не слишком располагает к «маркой» обуви, то весна и лето позволяют надеть такие элегантные туфельки, полуботинки, босоножки и сапожки.

Леггинсы

Пожалуй, что именно этот элемент гардероба максимально долго не появлялся на модных подиумах. Начиная с 80-х годов прошлого века леггинсы оставались забытыми. Но чтобы не показаться старомодной, стоит предпочесть следующие варианты:

однотонные максимально лаконичные.

Комбинированные из двух типов ткани – одного цвета, но разной фактуры.

Важно, чтобы материал, применяемый для этого изделия, не слишком плотно облегал ноги. Всё же должна оставаться некоторая свобода, тогда вещь будет выглядеть стильно.

Комбинировать леггинсы лучше с удлиненными пиджаками или жилетами яркого цвета. Они могут быть как однотонными, так и выполненными в стиле «колор-блок» или расшитыми яркой вышивкой или стразами.

Высокие кеды

Эта обувь – не только отсылка к давно забытым модным веяниям, но и дань комфорту и удобству, которые царят в гардеробе современной девушки.

Выбирая высокие кеды, лучше предпочесть цветные или, наоборот, белые варианты. Такой стильный акцент отлично комбинируется не только с разными видами брюк и джинсов, но даже с тонкими воздушными платьями с цветочным принтом. В этом случае ставка делается на сочетание противоположных по контрасту вещей.

Оттеночная гармония между туфлями и сумкой

В последние годы комбинация одного и того же оттенка в обуви и сумочке считалась почти моветоном. Но вернувшаяся тенденция позволила девушкам вновь подбирать одинаковые оттенки в этих двух элементах гардероба. И если с черным цветом всё более или менее понятно, то однотипные яркие летние оттенки вновь приветствуются и в обуви, и в женской сумке.

Джинсы-бананы с завышенной талией

Модели джинсов, имеющих широкие штанины и зауженный низ, были актуальны в эпоху диско. И то прожили они недолго. Однако в последнее время их можно встретить не только на городских улицах, но и на модных подиумах! Впрочем, позволить себе такую модель могут только девушки с правильными пропорциями фигуры и высоким ростом. А вот женщинам размера плюс-сайз и даже склонным к полноте всё же лучше их избегать. Иначе можно получить не модный лук, а карикатуру.