Универсальная вещь: с чем носить серый пиджак

Что в тренде

Пиджак мужского покроя. Он станет отличным дополнением как к вечерним нарядам, так и к повседневным и деловым. В прохладную погоду он заменит куртку, пальто, плащ.

Клетчатый. Это нестареющая классика. Пиджак в клетку – универсальный предмет гардероба, который можно включить в комплекты самых разных стилей: спортивные, вечерние, кэжуал, гранж, деловые и так далее.

Все популярнее становятся кожаные модели, которые сделают даже базовый аутфит более интересным и стильным.

Нельзя оставить в стороне и асимметричные пиджаки. Дизайнеры продолжают активно экспериментировать с кроем, фактурами, элементами деконструкии, пэчворком, колор-блоком.

В весенне-летних коллекциях 2020 года дизайнеры обратились к стилю преппи, вдохновлялись формой учеников английских частных школ и престижных университетов. Поэтому серый пиджак классического кроя — это тоже маст-хэв этого года.

Летний вариант – пиджак из льна. Особенно круто он будет смотреться в сочетании с идентичными брюками или шортами.

Если хочется чего-то необычного, экстравагантного, но в то же время ультрамодного, то обрати внимание на утрированно приталенные пиджаки.

С чем носить серый пиджак в клетку

Клетчатый пиджак хорошо как сам по себе, так и в составе костюма-двойки. Вид клетки может быть любой — они все всегда актуальны.

Модель в светло-сером цвете гармонично впишется в комплект из белой рубашки, светлых джинсов и городских кроссовок. Получится простой, но модный образ.

Шерстяной клетчатый пиджак в клетку свободного кроя будет уместен в осенне-зимнем гардеробе. Его можно надевать поверх трикотажных джемперов, свитеров, рубашек, блуз, теплых водолазок. Также он подойдет для составления многослойных образов (например, его можно накинуть поверх пальто или плаща).

С чем носить удлиненный серый пиджак

Длинные приталенные жакеты отлично подойдут для луков в деловом стиле. Например, такой пиджак лаконично будет смотреться с юбкой-карандаш длины миди, классической рубашкой или элегантной блузой. Юбку можно заменить на брюки-бананы или классические со стрелками, зауженные книзу.

Более расслабленные модели идеально впишутся в повседневный гардероб, так как их легко сочетать с любыми цветами и фасона. Например, оверсайз пиджак с широкими плечами круто будет выглядеть в сочетании с шелковым или атласным платьем в бельевом стиле.

Длинный пиджак легко превратить в короткое платье. Дополни наряд акцентным ремнем, нарядной обувью и сумкой — образ для вечеринки готов. Если нужно что-то попроще, то носи платье-пиджак с белыми кроссовками, ботильонами на устойчивом блочном каблуке и плотными черными колготками.

Smart casual

Smart casual — это элегантная повседневная одежда, которая близка по стилю к строгой классике. Здесь отлично подойдет, например, темно-серый пиджак, слегка удлиненный, с жесткими плечами. Сочетай его с рубашками прямого кроя, прямыми брюками, лодочками, сумкой через плечо средних размеров.