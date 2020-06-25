Универсальная вещь: с чем носить серый пиджак

Что в тренде
Пиджак мужского покроя. Он станет отличным дополнением как к вечерним нарядам, так и к повседневным и деловым. В прохладную погоду он заменит куртку, пальто, плащ.
Клетчатый. Это нестареющая классика. Пиджак в клетку – универсальный предмет гардероба, который можно включить в комплекты самых разных стилей: спортивные, вечерние, кэжуал, гранж, деловые и так далее.
Все популярнее становятся кожаные модели, которые сделают даже базовый аутфит более интересным и стильным.
Нельзя оставить в стороне и асимметричные пиджаки. Дизайнеры продолжают активно экспериментировать с кроем, фактурами, элементами деконструкии, пэчворком, колор-блоком.
В весенне-летних коллекциях 2020 года дизайнеры обратились к стилю преппи, вдохновлялись формой учеников английских частных школ и престижных университетов. Поэтому серый пиджак классического кроя — это тоже маст-хэв этого года.
Летний вариант – пиджак из льна. Особенно круто он будет смотреться в сочетании с идентичными брюками или шортами.
Если хочется чего-то необычного, экстравагантного, но в то же время ультрамодного, то обрати внимание на утрированно приталенные пиджаки.
С чем носить серый пиджак в клетку
Клетчатый пиджак хорошо как сам по себе, так и в составе костюма-двойки. Вид клетки может быть любой — они все всегда актуальны.
Модель в светло-сером цвете гармонично впишется в комплект из белой рубашки, светлых джинсов и городских кроссовок. Получится простой, но модный образ.
Шерстяной клетчатый пиджак в клетку свободного кроя будет уместен в осенне-зимнем гардеробе. Его можно надевать поверх трикотажных джемперов, свитеров, рубашек, блуз, теплых водолазок. Также он подойдет для составления многослойных образов (например, его можно накинуть поверх пальто или плаща).
С чем носить удлиненный серый пиджак
Длинные приталенные жакеты отлично подойдут для луков в деловом стиле. Например, такой пиджак лаконично будет смотреться с юбкой-карандаш длины миди, классической рубашкой или элегантной блузой. Юбку можно заменить на брюки-бананы или классические со стрелками, зауженные книзу.
Более расслабленные модели идеально впишутся в повседневный гардероб, так как их легко сочетать с любыми цветами и фасона. Например, оверсайз пиджак с широкими плечами круто будет выглядеть в сочетании с шелковым или атласным платьем в бельевом стиле.
Длинный пиджак легко превратить в короткое платье. Дополни наряд акцентным ремнем, нарядной обувью и сумкой — образ для вечеринки готов. Если нужно что-то попроще, то носи платье-пиджак с белыми кроссовками, ботильонами на устойчивом блочном каблуке и плотными черными колготками.
Smart casual
Smart casual — это элегантная повседневная одежда, которая близка по стилю к строгой классике. Здесь отлично подойдет, например, темно-серый пиджак, слегка удлиненный, с жесткими плечами. Сочетай его с рубашками прямого кроя, прямыми брюками, лодочками, сумкой через плечо средних размеров.
Акценты можно расставить с помощью аксессуаров. Они могут быть минималистичными, в базовой цветовой гамме или наоборот, яркими (смотри фото в галерее). Например, комплект из серого жакета, классических синих джинсов и туфель разнообразят цветные серьги, браслеты или контрастный кожаный ремень с тиснением под кожу крокодила.
Деловые образы
С чем носить серый пиджак девушкам, чтобы получился деловой образ, но не скучный и модный? Можно сочетать его с шелковой блузой кремового цвета, декорированной бантом на воротнике, струящимися брюками палаццо, атласными лодочками, сумкой жесткой формы.
Если ты предпочитаешь костюмы, то жакет можно украсить аккуратной брошью. Эта деталь добавит аутфиты женственности, элегантности. Вместо рубашки под пиджак надевай водолазку базового цвета или даже футболку с высоким круглым горлом из плотного структурированного хлопка.
На каждый день
С чем носить женский серый пиджак в повседневности? Комбинаций, на самом деле, бесконечное множество, поскольку серый жакет — универсальный предмет гардероба. Оверсайз модели можно надевать поверх романтичных платьев или дополнить ими образы в спортивном или уличном стиле.
Серый пиджак легко сочетается с любыми джинсами. Останется только выбрать базу, обувь, аксессуары (это будет зависеть от ситуации, под которую ты подбираешь образ). Круто будут выглядеть монохромные луки в скандинавском минимализме.
Вот идея для летнего образа: базовый топ, юбка в бельевом стиле жемчужного цвета, светло-серый клетчатый пиджак, яркие атласные мюли с нарядной пряжкой. В таком комплекте можно пойти на вечеринку, свидание, светское мероприятие или просто пойти гулять в парк.
Вечерние луки
Приталенные жакеты стандартной длины комбинируй с пышными юбками и платьями. Модели оверсайз и пиджаки мужского покроя надевай с контрастными вещами: платьем-комбинацией, топом и юбкой в бельевом стиле, коктейльным мини-платьем.
Дополняй наряды блестящими босоножками, туфлями, облегающими ботфортами, модными ботильонами, грубыми ботинками на шнуровке. Также не оставляй без внимания выбор сумки или клатча: чем необычнее, тем лучше.
Серые костюмы
С чем еще носить серый пиджак женщинам? Самый простой путь — в составе костюма. Это может быть комплект как с юбкой, так и с брюками. Гармонично будут смотреться блузы и топы зеленого цвета, коричневая и белая обувь, сумки благородных оттенков (бордового, изумрудного, бежевого, синего и так далее).