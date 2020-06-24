Татьяна Буланова поделилась секретами сохранения красоты

Певица Татьяна Буланова, совсем недавно напугавшая фанатов известиями о госпитализации с подозрением на инсульт, уже не только пришла в себя после болезни, но и решила побаловать подписчиков Instagram. Звезда рассказала, что ей помогает сохранить природную женскую красоту.

«Давно я не делилась с вами секретами своей красоты. Они просты: я стараюсь соблюдать питьевой режим, режим сна, а также не забываю посещать косметолога. На самом деле, даже не думала, что на карантине мне будет так не хватать маленьких женских радостей», — призналась Буланова.

Instagram @buslya