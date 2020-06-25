Чт, 25.06.2020

Рецепт сытных блинов с ветчиной и сыром

Блинчики. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Блины с ветчиной и сыром – это просто, быстро и очень вкусно. Они получаются золотистыми, с хрустящими краешками и тягучим сырным наполнением. А копченая ветчина придает блюду сытность, уверяет «Сегодня». 

Такие блинчики можно подавать к столу вместе со сметаной, горчичным соусом или кетчупом.

Время приготовления: 30 минут

Калорийность: 382 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 г муки
  • 2 яйца
  • 300 мл молока
  • 25 г сливочного масла
  • 1 ч.л. растительного масла
  • cоль

Для начинки:

  • твердый сыр
  • копченая ветчина

Способ приготовления

  1. Просейте муку в большую миску, сделайте колодец в центре. Разбейте туда яйца и взбивайте вилкой, постепенно примешивая муку.
  2. Помешивая тесто, влейте молоко. Вымешивайте до тех пор, пока тесто не станет однородным. Добавьте растопленное масло, соль и оставьте в холодильнике на 15 минут.
  3. Разогрейте на сковороде растительное масло, тогда влейте столько теста, чтобы оно покрыло дно сковороды тонким слоем. Обжаривайте блин по 1-2 минуты с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета.
  4. Повторите с оставшимся тестом.

Как подавать блины

Пока блин горячий, положите его на тарелку, посыпьте натертым сыром (или выложите целый ломтик) и порезанной ветчиной. Сверните блин, чтобы сыр немного расплавился, и подавайте блюдо на стол.

НАВЕРХ