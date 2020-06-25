Рецепт сытных блинов с ветчиной и сыром

Блины с ветчиной и сыром – это просто, быстро и очень вкусно. Они получаются золотистыми, с хрустящими краешками и тягучим сырным наполнением. А копченая ветчина придает блюду сытность, уверяет «Сегодня».
Такие блинчики можно подавать к столу вместе со сметаной, горчичным соусом или кетчупом.
Время приготовления: 30 минут
Калорийность: 382 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 г муки
- 2 яйца
- 300 мл молока
- 25 г сливочного масла
- 1 ч.л. растительного масла
- cоль
Для начинки:
- твердый сыр
- копченая ветчина
Способ приготовления
- Просейте муку в большую миску, сделайте колодец в центре. Разбейте туда яйца и взбивайте вилкой, постепенно примешивая муку.
- Помешивая тесто, влейте молоко. Вымешивайте до тех пор, пока тесто не станет однородным. Добавьте растопленное масло, соль и оставьте в холодильнике на 15 минут.
- Разогрейте на сковороде растительное масло, тогда влейте столько теста, чтобы оно покрыло дно сковороды тонким слоем. Обжаривайте блин по 1-2 минуты с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета.
- Повторите с оставшимся тестом.
Как подавать блины
Пока блин горячий, положите его на тарелку, посыпьте натертым сыром (или выложите целый ломтик) и порезанной ветчиной. Сверните блин, чтобы сыр немного расплавился, и подавайте блюдо на стол.