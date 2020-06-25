Как защитить волосы летом?

Пожалуй, уже не найдется ни одной женщины, которая не знала бы, что летом следует наносить солнезащитный крем на лицо и открытые участки кож. Но вот что насчет наших волос?

Специалисты-дерматологи все чаще говорят о том, что летом волосы нуждаются в защите от солнца не меньше, чем наша кожа, а ультрафиолет способен причинить не меньший вред и волосам, и коже головы И слишком длительное воздействие солнечных лучей может привести к тем же побочным эффектам — а кроме того, волосы станут тусклыми, ломкими и сухими.

К тому же летом волосы нуждаются в дополнительной защите от воды: соленая вода в море или хлорированная в бассейне отнюдь не безопасна для волос. Специалисты советуют отдавать предпочтение средствам защиты от УФ-лучей, таких как спреи и сыворотки, которые можно наносить на волосы прямо перед выходом на улицу. Кроме того, летом не помешает почаще делать специальные маски, наносить увлажняющие и защищающие масла.