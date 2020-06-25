Шесть правильных сочетаний фруктов и ягод: похудеть, устроить детокс, сделать кожу чистой, выздороветь

Их можно есть и сами по себе, но в нужном сочетании польза фруктов и ягод усиливается многократно. Хочешь проверить? Запоминай комбинации, советует «Лиза».
Фрукты и ягоды — практически идеальная пища. Низкокалорийные, при этом сытные, могут утолить и жажду, и аппетит. Одна проблема — их так много, и во всех есть свои витамины и полезные вещества, что для полной пользы нужно съесть огромное количество, да еще и не запутаться, какие именно плюсы есть у конкретного продукта. А некоторые еще и нежелательно сочетать друг с другом. Но мы поговорим, наоборот, о тех, которые сочетать можно и нужно, причем для достижения разных целей — например, красоты или борьбы с простудой.
От простуды: вишня, ананас, черника
Ананас насыщен витамином С и содержит фермент бромелайн, который повышает иммунитет. Черника, в свою очередь, богата антиоксидантами и витаминами А, С и Е. Антиоксиданты антоцианы есть и в вишне.
Это сочетание повысит не только иммунитет, но и придаст энергии и бодрости. Киви богаты витамином С, который помогает поддерживать иммунную систему и борется со свободными радикалами, которые приводят к заболеваниям.
Грейпфрут и клубника — тоже одни из самых богатых витамином С продуктов, поэтому поднимут иммунитет, как ничто другое.
Для детокса: арбуз, лимон, ягоды годжи
Если нужно срочно вывести из организма токсины и успешно сбросить вес, выбирай это сочетание.
Арбуз состоит из воды на 92%, а еще содержит глутатион, вещество, отвечающее за эффективный детокс. Также в нем есть ликопин, витамины А и С, которые помогают организму в борьбе со свободными радикалами.
Ну, а ягоды годжи — источник витаминов А, В, С, Е, железа, холина, которые необходимы для лучшей работы печени.
Для красоты: ежевика, дыня, папайя
Одна тарелка по утрам — вместо салона красоты. В ежевике мало сахара, но много витаминов А и С, а также антиоксидантов. В папайе много кальция, калия и железа. Все это прекрасно влияет на состояние кожи, волос, ногтей.
Дыня помогает очищению организма, а еще содержит бета-каротин, который в организме преобразуется в витамин А, также отвечающий за сияние кожи и силу волос.
Для энергии: банан, авокадо, яблоко
Отличный перекус в течение дня, который вернет тебе энергию и бодрость.
Бананы и авокадо содержат полезные жиры и улучшают пищеварение, при этом дают чувство сытости. Как и яблоки, ведь в них много клетчатки. Помимо сытости клетчатка наполняет энергией.
Антиоксидантный набор: инжир, красный виноград, гранат
В этих плодах огромное количество антиоксидантов, которые защищают организм от свободных радикалов и заболеваний, а еще поддерживают молодость. Красный виноград содержит ресвератрол, который помогает бороться с болезнями и признаками старения. Также он богат лютеином и зеаксантином, поддерживающими зрение и сводящими к минимуму вредное воздействие ультрафиолетовых лучей. А инжир богат такими минералами, как калий, кальций, магний, железо, медь, а еще витаминами А, Е и К.