Чт, 25.06.2020

Шесть правильных сочетаний фруктов и ягод: похудеть, устроить детокс, сделать кожу чистой, выздороветь

Ягоды и фрукты. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Их можно есть и сами по себе, но в нужном сочетании польза фруктов и ягод усиливается многократно. Хочешь проверить? Запоминай комбинации, советует «Лиза».

Фрукты и ягоды — практически идеальная пища. Низкокалорийные, при этом сытные, могут утолить и жажду, и аппетит. Одна проблема — их так много, и во всех есть свои витамины и полезные вещества, что для полной пользы нужно съесть огромное количество, да еще и не запутаться, какие именно плюсы есть у конкретного продукта. А некоторые еще и нежелательно сочетать друг с другом. Но мы поговорим, наоборот, о тех, которые сочетать можно и нужно, причем для достижения разных целей — например, красоты или борьбы с простудой.

От простуды: вишня, ананас, черника

Ананас насыщен витамином С и содержит фермент бромелайн, который повышает иммунитет. Черника, в свою очередь, богата антиоксидантами и витаминами А, С и Е. Антиоксиданты антоцианы есть и в вишне.

Кстати, вишню лучше брать более темную и терпкую, она содержит большее количество антиоксидантов, а значит, принесет больше пользы для восстановления после простуды.
 
Для укрепления иммунитета: грейпфрут, киви, клубника

Это сочетание повысит не только иммунитет, но и придаст энергии и бодрости. Киви богаты витамином С, который помогает поддерживать иммунную систему и борется со свободными радикалами, которые приводят к заболеваниям.

Грейпфрут и клубника — тоже одни из самых богатых витамином С продуктов, поэтому поднимут иммунитет, как ничто другое.

Не жди, пока симптомы простуды проявятся вовсю, чтобы накинуться на тарелку этих фруктов и ягод. Ешь их для профилактики.

Для детокса: арбуз, лимон, ягоды годжи

Если нужно срочно вывести из организма токсины и успешно сбросить вес, выбирай это сочетание.

Арбуз состоит из воды на 92%, а еще содержит глутатион, вещество, отвечающее за эффективный детокс. Также в нем есть ликопин, витамины А и С, которые помогают организму в борьбе со свободными радикалами.

Лимон не только очищает организм, но и обладает антибактериальными и противовирусными свойствами.

Ну, а ягоды годжи — источник витаминов А, В, С, Е, железа, холина, которые необходимы для лучшей работы печени.

Для красоты: ежевика, дыня, папайя

Одна тарелка по утрам — вместо салона красоты. В ежевике мало сахара, но много витаминов А и С, а также антиоксидантов. В папайе много кальция, калия и железа. Все это прекрасно влияет на состояние кожи, волос, ногтей.

Дыня помогает очищению организма, а еще содержит бета-каротин, который в организме преобразуется в витамин А, также отвечающий за сияние кожи и силу волос.

Для энергии: банан, авокадо, яблоко

Отличный перекус в течение дня, который вернет тебе энергию и бодрость. Можно есть до и после тренировки.

Бананы и авокадо содержат полезные жиры и улучшают пищеварение, при этом дают чувство сытости. Как и яблоки, ведь в них много клетчатки. Помимо сытости клетчатка наполняет энергией.

Антиоксидантный набор: инжир, красный виноград, гранат

В этих плодах огромное количество антиоксидантов, которые защищают организм от свободных радикалов и заболеваний, а еще поддерживают молодость. Красный виноград содержит ресвератрол, который помогает бороться с болезнями и признаками старения. Также он богат лютеином и зеаксантином, поддерживающими зрение и сводящими к минимуму вредное воздействие ультрафиолетовых лучей. А инжир богат такими минералами, как калий, кальций, магний, железо, медь, а еще витаминами А, Е и К.

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