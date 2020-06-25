Шесть правильных сочетаний фруктов и ягод: похудеть, устроить детокс, сделать кожу чистой, выздороветь

Фрукты и ягоды — практически идеальная пища. Низкокалорийные, при этом сытные, могут утолить и жажду, и аппетит. Одна проблема — их так много, и во всех есть свои витамины и полезные вещества, что для полной пользы нужно съесть огромное количество, да еще и не запутаться, какие именно плюсы есть у конкретного продукта. А некоторые еще и нежелательно сочетать друг с другом. Но мы поговорим, наоборот, о тех, которые сочетать можно и нужно, причем для достижения разных целей — например, красоты или борьбы с простудой.

От простуды: вишня, ананас, черника

Ананас насыщен витамином С и содержит фермент бромелайн, который повышает иммунитет. Черника, в свою очередь, богата антиоксидантами и витаминами А, С и Е. Антиоксиданты антоцианы есть и в вишне.

Кстати, вишню лучше брать более темную и терпкую, она содержит большее количество антиоксидантов , а значит, принесет больше пользы для восстановления после простуды.

Для укрепления иммунитета: грейпфрут, киви, клубника

Это сочетание повысит не только иммунитет, но и придаст энергии и бодрости. Киви богаты витамином С, который помогает поддерживать иммунную систему и борется со свободными радикалами, которые приводят к заболеваниям.

Грейпфрут и клубника — тоже одни из самых богатых витамином С продуктов, поэтому поднимут иммунитет, как ничто другое.

Не жди, пока симптомы простуды проявятся вовсю , чтобы накинуться на тарелку этих фруктов и ягод. Ешь их для профилактики.

Для детокса: арбуз, лимон, ягоды годжи