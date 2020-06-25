Как одеваться 30-летней женщине, чтобы выглядеть на 20

Три главных совета, гарантирующих омолаживающий эффект, и список вещей, которые нужно срочно выбросить, дает wday.ru.
Для начала разберемся в важных нюансах: между понятиями «выглядеть моложе» и «молодиться» есть существенная разница. В первом случае речь идет об антиэйдж-приемах, основанных на знании своих сильных и слабых сторон, а во втором — об отчаянных попытках влезть в платье школьницы. Последний сценарий чаще всего до добра не доводит. Обычно на таких женщин смотрят косо, ведь сегодня даже сами школьницы уже не наденут тех платьев, которые запечатлены в мозгу их мам как «молодежные». Поэтому даже при сохранении юных параметров не стоит пытаться дважды войти в одну модную реку: она уже поменяла русло.
Ловите три главных совета, которые помогут сбросить 10 лет и выглядеть так, будто вы не прилагали к этому никаких усилий.
Совет № 1. Отказаться от трендов своей юности
Чтобы реально выглядеть моложе, нужно тщательно проанализировать гардероб и избавиться от вещей, которые напрямую отсылают к стилистике, которая была в ходу 10 лет назад. Затем важно понять, какие именно тренды владеют умами 20-летних сейчас, но на вооружение взять только те, которые адекватно оформляют именно вашу внешность.
Итак, если речь идет о 30-летней женщине, то на данный момент она вполне может хранить в шкафу облегающие джинсы с заниженной посадкой и гламурной вышивкой, надеясь, что, похудев, вновь сможет в них влезть. В ее воображении все еще живы образы слегка анорексичной Виктории Бекхэм, с ногами, обтянутыми микроскопическими скинни. Чтобы выглядеть как современная 20-летняя, придется немного подкорректировать свои модные взгляды.
Список вещей и принципов, которые нуждаются в пересмотре:
1. Джинсы скинни с заниженной посадкой. Под запретом декор из стразов и вышивка. Обильная «рванина» тоже нежелательна.
Альтернатива: джинсы mom, бананы, прямые с завышенной талией.
2. Джинсовые курточки из денима с большим процентом стрейча
Альтернатива: oversize-модели, 100% cotton, укороченные версии с объемным плечевым поясом. Современные джинсовые куртки (и прочие жакеты) не должны тотально прилегать. Желательна гипертрофия плечевого поиска в духе 90-х.
3. Тотально облегающие силуэты (платья, юбки и т. д.)
Альтернатива: полуприлегающий силуэт / oversize. Современная мода наконец-то пришла к пониманию того, что женщина не обязана все время себя обтягивать, чтобы показать прелести во всей красе. То есть по случаю это можно сделать, но в качестве главного гардеробного принципа использовать не стоит.
Чтобы проявить свою сексуальность, сегодня не нужно обтягивать себя до состояния затрудненного дыхания, как это делала в 2010 году Пэрис Хилтон. Разумеется, так делали все. А теперь можно выдохнуть.
4. Туфли на шпильке и платформе
Альтернатива: лодочки. Вообще, ситуация с каблуками за последние десять лет сильно изменилась. Если в 2010 году ни одна 20-летняя не мыслила себя без них, то в 2020-м заставить юную девушку их нацепить — задача не из легких. Поэтому и 30-летним, которые хотят выглядеть в духе времени, увлекаться каблуками на ежедневной основе не стоит. Если же повод требует, нужно сделать ставку на базовую элегантность.
В обувном арсенале должны преобладать стильные кроссовки и кеды!
Совет № 2. Верно расставить акценты
Чтобы смена гардеробных решений на более «молодежные» была максимально адекватной, альтернативу нужно искать при принципу комплиментарности фигуре, с учетом ее сильных и слабых сторон. В 20 примерить на себя любой тренд гораздо проще, чем в 30. Нужно проанализировать физическую форму и выделить участки тела, которые точно не подведут. Акценты всегда стоит делать именно на них. Если ноги в идеальном состоянии, можно позволять себе длину мини, но помнить, что в этом случае верх слишком обнажать не стоит. Если в области бедер есть нюансы, но талия в порядке, ставку нужно сделать на модели брюк с защипами и юбки клеш длины миди.
Важно всегда держаться принципов современной стилистики и избегать: тотального секси-настроя, облегания и откровенно неудобных вещей. Сегодня быть жертвой моды не модно.
Совет № 3. Определить свою антиэйдж-палитру
Важно также провести ревизию колористических решений. Если в 20 лет девушка может позволить себе любые оттенки в портретной зоне, то в 30 на лице появляются первые признаки старения, которые приходится маскировать. На этом пути определение своей ключевой палитры оттенков очень важно: адекватные цвета, расположенные у лица, могут свести к минимуму необходимость ретушировать что-то при помощи косметики. «Свои» оттенки подсвечивают кожу, омолаживают лицо, отвлекают внимание от недостатков: пигментации, морщинок, сосудов и т. п.
Чем старше женщина, тем светлее должны быть оттенки у лица. Белый всегда освежает, но для каждого колорита внешности есть его идеальная версия.
Чтобы понять, какие цвета гарантируют антиэйдж-эффект именно вам, можно найти проверенного стилиста, который работает с колоритами, и заказать определение цветотипа. Если не хочется тратить на это деньги, то можно прийти к оптимальным оттенкам путем личных изысканий. Всегда обращайте внимание на то, как выглядит лицо на фоне тканей разных цветов. Родные оттенки должны его «включать», создавать ощущение, будто вы только что вернулись с курорта.