Как одеваться 30-летней женщине, чтобы выглядеть на 20

Чтобы реально выглядеть моложе, нужно тщательно проанализировать гардероб и избавиться от вещей, которые напрямую отсылают к стилистике, которая была в ходу 10 лет назад. Затем важно понять, какие именно тренды владеют умами 20-летних сейчас, но на вооружение взять только те, которые адекватно оформляют именно вашу внешность.

Итак, если речь идет о 30-летней женщине, то на данный момент она вполне может хранить в шкафу облегающие джинсы с заниженной посадкой и гламурной вышивкой, надеясь, что, похудев, вновь сможет в них влезть. В ее воображении все еще живы образы слегка анорексичной Виктории Бекхэм, с ногами, обтянутыми микроскопическими скинни. Чтобы выглядеть как современная 20-летняя, придется немного подкорректировать свои модные взгляды.