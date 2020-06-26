РАССКАЗЫВАЕТ СТИЛИСТ ⟩ Как носить белье летом?

Освободи себя от косточек

Если есть возможность, выбирай модели с плотной чашкой, но без косточек. «Обратите внимание на бюстгальтеры из органического хлопка без косточек, которые имеют привычку впиваться в кожу и доставлять дискомфорт», - советует стилист Анастасия Ножина. Поддерживающую функцию помогут выполнить широкие лямки.

Шорты, спасающие от натирания внутренней части бедра

С этой проблемой сталкивается практически каждая из нас - лето, хочется надеть юбку, но из-за жары боишься дискомфорта в области бедер. Для этого придумали легкие шорты с добавление хлопка, чтобы ты не мучилась летом. Еще есть практичный вариант - специальные повязки на бедра.

Бесшовные модели - ваш вариант на лето

Любишь носить обтягивающие платья и легкие брюки? Без бесшовного белья не обойтись. Выбирай тот цвет, который соответствует твоему наряду, а если не получается, отдай предпочтение более светлому оттенку белья, так он будет менее заметен под легкой тканью.

Эффект второй кожи

«Важно помнить, что нижнее белье не должно выделяться, его не должно быть видно, то есть это то белье, которое становится единым целым с вашей кожей. Скорее всего, это бесшовные модели, подчеркивающие ваши изгибы», - говорит Анастасия Ножина. Чего только ни придумали производители, чтобы ты чувствовала себя комфортно летом. Трусы из супертонкого материала позволят надеть самое нескромное платье и чувствовать себя на 100% при любых обстоятельствах.

Цвет имеет значение

«В теплое время года лучше всего выбирать пастельные оттенки, близкие к цвету кожи, либо белые. Другими словами, нужно избегать ярких оттенков и заметных деталей».