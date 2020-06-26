Пт, 26.06.2020

Клафути с вишней или черешней

Клафути с вшней или черешней

ФОТО: личный архив

Этот десерт французской кухни из разряда «когда гости на пороге». Всем, кто хочет научиться выпечке, хорошо бы  начинать с таких вот рецептов. Этот десерт прост в приготовлении, но выглядит ярко и празднично. Сам пирог очень нежный, а в сочетании с вишней или черешней — по-настоящему волшебный. Главный же секрет клафути заключается в простоте. А еще ингредиенты для клафути присутствуют практически на каждой кухне, так что начинайте готовить прямо сейчас.

Клафути - десерт, сочетающий в себе черты запеканки и пирога.

Вам понадобится

300 г черешня/вишня

250 г молоко

150 г сливки жирные (не менее 33%)

5 шт яйца

50 г мука

80 г сахар

40 г + обмазать формы - сливочное масло

1 стручок ванили

немного коньяка, ликера или кирша

Приготовление

1. Смазать формы сливочным маслом, выложить вымытую и просушенную ягоду чередуя – черешню и вишню (с косточками и можно с хвостиками вверх)

2. Смешать яйца + сахар + алкоголь, затем добавить муки

3. Нагреть молоко + сливки + сливочное масло (нагревать сильно не надо, только расплавить масло) + ваниль, затем смешать с яичной смесью. Вся смесь должна напоминать густую сметану.

4. Заливаем ягоды, немножко торчат верхушечки. Духовка 180, время 20 мин!

Рецет взят из гастрономического гида "География на вкус"

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