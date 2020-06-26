Клафути с вишней или черешней

Этот десерт французской кухни из разряда «когда гости на пороге». Всем, кто хочет научиться выпечке, хорошо бы начинать с таких вот рецептов. Этот десерт прост в приготовлении, но выглядит ярко и празднично. Сам пирог очень нежный, а в сочетании с вишней или черешней — по-настоящему волшебный. Главный же секрет клафути заключается в простоте. А еще ингредиенты для клафути присутствуют практически на каждой кухне, так что начинайте готовить прямо сейчас.
Клафути - десерт, сочетающий в себе черты запеканки и пирога.
Вам понадобится
300 г черешня/вишня
250 г молоко
150 г сливки жирные (не менее 33%)
5 шт яйца
50 г мука
80 г сахар
40 г + обмазать формы - сливочное масло
1 стручок ванили
немного коньяка, ликера или кирша
Приготовление
1. Смазать формы сливочным маслом, выложить вымытую и просушенную ягоду чередуя – черешню и вишню (с косточками и можно с хвостиками вверх)
2. Смешать яйца + сахар + алкоголь, затем добавить муки
3. Нагреть молоко + сливки + сливочное масло (нагревать сильно не надо, только расплавить масло) + ваниль, затем смешать с яичной смесью. Вся смесь должна напоминать густую сметану.
4. Заливаем ягоды, немножко торчат верхушечки. Духовка 180, время 20 мин!
Рецет взят из гастрономического гида "География на вкус"