Клафути с вишней или черешней

Приготовление

1. Смазать формы сливочным маслом, выложить вымытую и просушенную ягоду чередуя – черешню и вишню (с косточками и можно с хвостиками вверх)

2. Смешать яйца + сахар + алкоголь, затем добавить муки

3. Нагреть молоко + сливки + сливочное масло (нагревать сильно не надо, только расплавить масло) + ваниль, затем смешать с яичной смесью. Вся смесь должна напоминать густую сметану.

4. Заливаем ягоды, немножко торчат верхушечки. Духовка 180, время 20 мин!

Рецет взят из гастрономического гида "География на вкус"