Блогер Ида Галич рассказала, как сбросила 20 килограммов за 4 месяца

Сейчас я вешу 64,5 кг. Вам кажется, что это много? Ну рожать я шла более 85 кг. К слову, до беременности я весила 63 кг. Получается мне осталось полтора кило до прежнего веса. Из 4-х месяцев почти три я на правильном питании. Результат на лицо. На живот. На ляхи. Более 20 кг ушло и, надеюсь, никогда больше не вернутся,