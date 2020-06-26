Пт, 26.06.2020

Блогер Ида Галич рассказала, как сбросила 20 килограммов за 4 месяца

Ида Галич

ФОТО: Скриншот с Instagram

Известный блогер и телеведущая Ида Галич родила сына Леона в феврале этого года. За время беременности Ида сильно поправилась и набрала чуть больше 20 килограммов лишнего веса, но быстро пришла в форму, сбросив лишний вес за рекордно короткие сроки, пишет Экспресс газета.

На днях Галич поделилась с поклонниками радостной новостью и сообщила, что смогла похудеть уже на 20 килограммов. Для того чтобы вернуть свой прежний вес, ей осталось сбросить еще полтора килограмма. Похудеть звезде удалось благодаря правильному питанию.

Сейчас я вешу 64,5 кг. Вам кажется, что это много? Ну рожать я шла более 85 кг. К слову, до беременности я весила 63 кг. Получается мне осталось полтора кило до прежнего веса. Из 4-х месяцев почти три я на правильном питании. Результат на лицо. На живот. На ляхи. Более 20 кг ушло и, надеюсь, никогда больше не вернутся,

— рассказала Галич в своем микроблоге.

Ида не собирается останавливаться на достигнутом и хочет похудеть еще больше. Только вот диетологи вряд ли одобрили бы такие темпы. Специалисты не советуют худеть быстрее 2-4 килограммов в неделю, иначе организм испытывает большой стресс и страдает от недостатка нутриентов.

К тому же быстрое похудение увеличивает шансы, что лишние килограммы вернутся при первой же возможности.

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