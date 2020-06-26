«У Таси много дел»: Пелагея умилила видеозаписью, как ее трехлетняя дочь ухаживает за цветами

Некогда отдыхать! У Таси с мамой очень много дел. Всем — приятных забот и отличных результатов!

Напомним, что Пелагея родила свою дочь от хоккеиста московского ЦСКА олимпийского чемпиона 2018 года Ивана Телегина. В конце прошлого года певица и спортсмен признались, что уже не живут вместе. При этом ради общего ребенка они сохранили дружеские отношения. Известно, что у хоккеиста уже появилась новая девушка, а вот Пелагея, судя по всему, по-прежнему одна.