Пт, 26.06.2020

«У Таси много дел»: Пелагея умилила видеозаписью, как ее трехлетняя дочь ухаживает за цветами

Пелагея

ФОТО: Скриншот с видео

Певица Пелагея в Instagram поделилась очень трогательными кадрами со своей трехлетней наследницей Таисией. На кадрах можно увидеть заметно подросшего за последнее время ребенка. Девочка в начале записи ухаживает за своей куклой. Потом ее можно увидеть в теплице родительницы, где она рассматривает огурчики, пишет Телепрограмма.

Смотри. Цветочки выросли. А на них огурчики,

— радостно объявила девочка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В конце записи наследница исполнительницы поливает цветочки на участке матери, а затем укладывает свою куклу спать.

Некогда отдыхать! У Таси с мамой очень много дел. Всем — приятных забот и отличных результатов!

- подписала пост звездная мама.

Напомним, что Пелагея родила свою дочь от хоккеиста московского ЦСКА олимпийского чемпиона 2018 года Ивана Телегина. В конце прошлого года певица и спортсмен признались, что уже не живут вместе. При этом ради общего ребенка они сохранили дружеские отношения. Известно, что у хоккеиста уже появилась новая девушка, а вот Пелагея, судя по всему, по-прежнему одна.

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