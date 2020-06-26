ВСЕГО НЕДЕЛЯ ⟩ Как избавиться от тяги к сладкому

Многие из нас проигрывают войну в борьбе за стройную фигуру из-за своей любви к сладкому. Как победить эту тягу съесть десерт-другой за обедом?

Шведский диетолог Фредерик Паулун расписал план действия на неделю, который позволит перестать быть зависимым от десертов. В первую очередь следует отказаться от всех продуктов, содержащих быстрые углеводы. Причем тем, кто не может прожить без сладкого, нужно отказаться даже от свежих фруктов и ягод. Не волнуйтесь, в отношении фруктов этот ход — лишь временная мра. «Через несколько недель обычно уже можно снова их есть», — цитирует диетолога Expressen.