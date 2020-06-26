СОВЕТУЕТ КОСМЕТОЛОГ ⟩ Как выбрать солнцезащитный крем и не обгореть?

Покупка солнцезащитного крема перед выходом на пляж или поездкой на курорт всегда входила в список приятных хлопот. Но часто мы попадаем в тупик, когда видим на полках косметических магазинов десятки тюбиков не только с разной степенью SPF, но и ценой. Обиднее всего, когда солнцезащитный крем не помог, а ожоги появились в первый же день отдыха. Специально для 5-tv.ru косметолог-эстетист Дилана Шадурская рассказала, как правильно выбрать защитный крем и чем спасаться, когда вы обгорели на солнце.

Компоненты и цена солнцезащитного крема

При выборе солнцезащитного крема прежде всего стоит обратить внимание на светоотражающие фильтры, которые обычно именуются буквами R и F. Очень важно наличие антиоксидантов, замедляющих старение кожи и предотвращающих появление пигментных пятен. Если в составе средства их нет, оно не является солнцезащитным, отметила косметолог-эстетист. Их можно найти в составе крема под буквами A и X.

Среди нежелательных компонентов в составе можно выделить Benzophenone-3 или Oxybenzone. Он имеет свойство влиять на эндокринную систему, а при постоянном нанесении солнцезащитного крема с его содержанием, велика вероятность аллергической реакции. В защитном средстве попадаются и канцерогены: обозначаются как PABA или Ethylhexyl dimethyl Para-aminobenzoic Acid, она же парааминобензойная кислота. Данный компонент может спровоцировать развитие раковой опухоли. Вещество Butyl Methoxydibenzoylmethane способно вызвать дерматит, а Cerium oxide не рекомендован только в спреях.

Солнцезащитный крем не может стоить дешево, лучше, сели его цена начинается с 20 евро.

Как правильно выбрать степень SPF в солнцезащитном креме?

Если говорить про наш климат, косметолог советует использовать SPF 50. Особенно этот совет касается людей со светлой и нежно-розовой кожей. Представители этого фототипа редко достигают хорошего загара и чаще всего обгорают. Аналогичные рекомендации касаются и второго фототипа, который всегда сгорает на солнце, но минимальный загар все-таки «липнет» к коже. Но это не значит, что крем с высокой защитой нужно наносить всякий раз, когда выходишь из дома, заметила косметолог-эстетист. Защита ниже — это уже для лета в городе, например подойдет SPF 20 и SPF 30.

Смуглым людям, имеющих третий и четвертый фототип, также не стоит расслабляться: у них есть вероятность обгореть на солнце, но минимальная. В случае представителей этих цветотипов, стоит приобрести защиту SPF 30.

Как наносить солнцезащитный крем и что делать, если обгорел?

Защитный крем стоит наносить за 20 минут до выхода из дома. Средству нужно время, чтобы впитаться в кожу и начать свое действие. Что касается отдыха у моря или любого другого водоема, солнцезащитный крем нужно наносить всякий раз, когда вы выходите из воды.

Первая половина дня до 11 утра — идеальное время для загара. В обед температура поднимается до максимальных отметок из-за высокой активности солнца. В это время лучше воздержаться от досуга на свежем воздухе. Вернуться на пляж можно после четырех вечера. Но если вы все-таки обгорели, косметолог советует воспользоваться Пантенолом или алоэ вера — эти средства отлично восстанавливаю клетки кожи после солнечного ожога.