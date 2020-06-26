Ведьма Серафита решает социальные проблемы эстонского общества: в Таллинне открывается новая выставка

В рамках учебы в докторантуре Эстонской академии художеств Дарья Пополитова исследует то, как можно повлиять на зрителя через видео, которое транслирует тактильное взаимодействие с украшениями. Готовя данную выставку, Дарья вдохновлялась найденными в ютубе видеороликами колдунов, спиритуалистов и очевидцев паранормальных явлений.

«Также я проанализировала те проблемы в обществе, которые могла бы решить с помощью магии. При выборе болевых точек я опиралась на собственные культурные и социальные роли: русскоговорящая в Эстонии, женщина, миллениал. Свои магические намерения я подкрепила статистикой, которую нашла в официальных источниках», — рассказала художница.

В основу выставки легли статистические данные из следующих исследований: мониторинг интеграции эстонского общества (2017), европейское исследование здоровья населения, его старения и выхода на пенсию (2013–2015) и мониторинг гендерного равенства в Эстонии (2016). Дарья выяснила, что менее 10% эстоноязычных и более 10% иноязычных жителей страны ежедневно общаются с представителями русской или какой-либо другой национальности. Большинство жителей Эстонии уверены, что девочек и мальчиков нужно воспитывать по-разному. Так, 50% респондентов в возрасте от 15 до 19 лет считают, что приготовление еды — это самый важный навык для девочки. И вот еще один факт: у 74% пожилых людей нет близких людей, с которыми можно было бы поговорить о своих заботах и радостях.

На выставке «Магический хот-спот» представлены три видеоработы и инсталляция, которые создают вымышленный мир ведьмы Серафиты. Колдунья предлагает решить социальные проблемы Эстонии посредством «магии». Однако вместо корешков и мертвых лягушек она, совершая ритуалы на избавление от сексизма и гомофобии, использует украшения. Эти тактильные и перформативные действия дают зрителям возможность фантазировать об альтернативном настоящем: о хорошей работе и интересные друзьях, о чувстве свободы и о приятия в гомофобном, ксенофобном и стареющем обществе.

Дарья Пополитова родилась в 1989 году в Силламяэ, живет и работает в Таллинне, сейчас учится в докторантуре Эстонской академии художеств. В своих работах использует украшения, видео и цировые медиа. Участвовала в выставках в Музее Арнхем в Голландии (2020), Музее искусства и дизайна в Нью-Йорке (2019), в галерее Kunstnerforbundet в Осло (2018). Дарью Пополитову представляют галереи Marzee в Неймеген, Beyond в Антверпене, Door в Мариенхайде. Ее работы находятся в коллекциях Эстонского музея прикладного искусства и дизайна, Музея Арнхем, а также в частных коллекциях. Творчество Дарьи Пополитовой отмечено в 2018 году стипендиями Министерством культуры и Адамсона-Эрика. В 2015 году она стала стипендиатом Noor Ehe.