Роза Сябитова дала советы брошенным в разводе

Количество звездных разводов в 2020 году достигло таких высот, что в пору задуматься, уцелеют ли хоть какие-то из союзов знаменитостей по окончании этого злополучного периода. Всенародная сваха Роза Сябитова решила поддержать тех, кого уже «намотало на колеса любви», и дала советы тем, кто оказался в роли брошенных во время расставания. Свое мнение она опубликовала в Instagram.
«Расставания — боль для обоих, но кровоточит рана разрыва обычно дольше у тех, кого бросают. Как ни крути, а оказаться в роли отверженного — это большой удар по самолюбию и самооценке человека», — написала телеведущая.
Расставания – боль для обоих, но «кровоточит» рана разрыва обычно дольше у тех, кого бросают. Как ни крути, а оказаться в роли отверженного – это большой удар по самолюбию и самооценке человека. Это ведь не только потеря любимого – рухнули надежды на будущее, планы и привычный образ жизни. Что делать: 1. Если в вашей жизни такое происходят, нужно, выплакаться и отстрадать потерю. Иначе эмоции, загнанные вглубь, могут проявить себя спустя годы и в самый неподходящий момент. 2. В нашей стране, есть наработанный механизм снятия стресса: женщины плачутся подругам, а мужчины – бутылке. Но, бутылка – не выход. Поэтому нужно суметь найти другой способ выплеснуть свои эмоции. . 3. Важно исчерпать естественные в этой ситуации чувства обиды, горечи, раздражения, злости. Но, главное – вовремя остановиться, чтобы «слезный» период не перерос в депрессию. . 4. Женщине в период «между мужьями» лучше побыть немного одной, и в этот период поддержку лучше искать не у нового возлюбленного, а у друзей или собственных родителей, детей. . 5. Кстати, именно мужчины сложнее переносят развод и дольше восстанавливаются после него. Обычно период возвращения к нормальной жизни длится около года. . Сколько бы времени вам не потребовалось на восстановление, обязательно должен настать момент за все простить любимого человека. Пусть на его совести невыполненное обещание любить вас до конца дней своих, разрушение идеала «прекрасного принца» и ваш разбитый мобильник. Все-таки какое-то время вы были счастливы вместе. И за это стоит быть ему благодарной. . Как вы переживали развод или расставание? Кому нужна моя консультация, рекомендую записаться на сайте: http://syabitovaroza.ru/ #сябитовароза #советысябитовой #расстатьсяпочеловечески #отношениясмужчиной #сябитовасваха #каналсваха
Она посоветовала брошенным супругам «выплакаться и отстрадать потерю», но не затягивать с этим периодом. Если слишком долго жаловаться на пережитое, есть риск погрузиться в пучину депрессии, предупредила Сябитова.
Женщине, по ее мнению, следует после разрыва побыть одной. В то же время, мужчины будут переживать развод дольше, заметила ведущая. После того, как боль утихнет, нужно непременно простить своего бывшего.
Все-таки какое-то время вы были счастливы вместе. И за это стоит быть ему благодарной,
— заключила сваха.