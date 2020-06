Роза Сябитова дала советы брошенным в разводе

Расставания – боль для обоих, но «кровоточит» рана разрыва обычно дольше у тех, кого бросают. Как ни крути, а оказаться в роли отверженного – это большой удар по самолюбию и самооценке человека. Это ведь не только потеря любимого – рухнули надежды на будущее, планы и привычный образ жизни. Что делать: 1. Если в вашей жизни такое происходят, нужно, выплакаться и отстрадать потерю. Иначе эмоции, загнанные вглубь, могут проявить себя спустя годы и в самый неподходящий момент. 2. В нашей стране, есть наработанный механизм снятия стресса: женщины плачутся подругам, а мужчины – бутылке. Но, бутылка – не выход. Поэтому нужно суметь найти другой способ выплеснуть свои эмоции. . 3. Важно исчерпать естественные в этой ситуации чувства обиды, горечи, раздражения, злости. Но, главное – вовремя остановиться, чтобы «слезный» период не перерос в депрессию. . 4. Женщине в период «между мужьями» лучше побыть немного одной, и в этот период поддержку лучше искать не у нового возлюбленного, а у друзей или собственных родителей, детей. . 5. Кстати, именно мужчины сложнее переносят развод и дольше восстанавливаются после него. Обычно период возвращения к нормальной жизни длится около года. . Сколько бы времени вам не потребовалось на восстановление, обязательно должен настать момент за все простить любимого человека. Пусть на его совести невыполненное обещание любить вас до конца дней своих, разрушение идеала «прекрасного принца» и ваш разбитый мобильник. Все-таки какое-то время вы были счастливы вместе. И за это стоит быть ему благодарной. . Как вы переживали развод или расставание? Кому нужна моя консультация, рекомендую записаться на сайте: http://syabitovaroza.ru/ #сябитовароза #советысябитовой #расстатьсяпочеловечески #отношениясмужчиной #сябитовасваха #каналсваха

A post shared by Роза Сябитова (@syabitova_roza) on Jun 24, 2020 at 12:09am PDT