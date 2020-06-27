Сб, 27.06.2020

Как приготовить вкусное мороженое из черной смородины и сметаны

Мороженое. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Домашнее мороженое из трех ингредиентов – это вполне реально. Вам понадобятся: черная смородина, сметана и мелкий сахар. Если у вас нет свежих ягод, можно взять замороженные из прошлогодних запасов.

 

А вместо специальных пластиковых формочек подойдут одноразовые стаканчики и деревянные палочки для мороженого, советует «Сегодня».

Время приготовления: больше 3-х часов

Калорийность: 184 ккал

Ингредиенты:

  • 300 г черной смородины
  • 300 г сметаны
  • 5 ст. л. сахара

Способ приготовления

  1. Ягоды перебрать и хорошо помыть. Обдать кипятком, чтобы они выпустили больше сока.
  2. Измельчить черную смородину с помощью блендера. По желанию пропустить через сито, чтобы получилось чистое пюре без кожицы.
  3. Добавить сметану и сахар. Тщательно перемешать, попробовать, при необходимости добавить больше сахара.
  4. Перелить массу в формочки и вставить палочки.
  5. Отправить в морозилку на 3-4 часа до полного застывания.
  6. Готовое мороженое достать из формочек, окунув их предварительно в горячую воду на несколько секунд.

Полезный совет

Вместо сметаны можно использовать натуральный йогурт, а сахар заменить медом по вкусу.
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