Женский гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля: у кого сорвутся все планы, а кому придется потрудиться

Женщина-Дева

Женщинам-Девам уходящий июнь может показаться окончанием старой жизни. Можно вдохновляться, заняться постановкой целей и планированием практических шагов. Очень важно подвести итоги последних месяцев, отпустить тех, с кем не по пути, и сделать ориентировку на свои желания. В день затмения, 5 июля, астрологи советуют остановиться и подумать: так ли несчастна прежняя жизнь, стоит ли разрушать ее до основания? Духовные практики, такие как медитация или созидательное мышление, окажут прекрасное воздействие на душевное и эмоциональное состояние, подсказав верный путь и правильное решение.

Женщина-Весы

Женщин-Весов последние дни июня порадуют счастливыми переменами в судьбе. Но чтобы заметить изменения к лучшему, важно не обращать внимания на людей, настроенных негативно, и не принимать их слова близко к сердцу. Привнести благоприятную энергию в свою жизнь поможет уборка жилого помещения: вместе с мусором удастся выбросить прошлые неудачи. Самый важный день недели — 5 июля. Астрологи обращают внимание на лунное затмение: в этот день нужно приложить значительные усилия. Успех ждет тех, кто сможет разобраться со своими желаниями и построить план на будущий месяц.

Женщина-Скорпион

На горизонте отчетливо выделяется влияние Марса, усиливающего ведущие качества женщин-Скорпионов. На волне энтузиазма и собственного превосходства можно ненароком потерять контроль над происходящим. Астрологи советуют не доверять важные поручения или личные тайны малознакомым людям или тому, кто уже подорвал доверие. Сейчас очень опасно делиться своими планами и желаниями с посторонними: есть риск нажить новых завистниц и прибавить себе дополнительных проблем как на работе, так и в личной жизни. Опираясь на собственные силы и возможности, можно не только достичь гораздо большего, но избежать неприятностей.

Женщина-Стрелец

Женщинам-Стрельцам на этой неделе звезды советуют всерьез подумать над тем образом жизни, который они ведут. Начало нового месяца может принести неожиданный срыв планов, но не стоит расстраиваться: перемены в дальнейшем обернутся на пользу. События будут развиваться сами собой, поэтому есть смысл переключить внимание на любимых и близких людей. В кругу родных будет не только комфортно, но и полезно: близкие люди окажут посильную помощь, вдохновят советом или личным примером. Влияние звезд также благоприятно для того, чтобы заняться своим здоровьем и провести процедуры, которые давно откладывались.

Женщина-Козерог

Представительницам Козерога звезды советуют обратить внимание на чувства других людей: например, вполне может оказаться, что неприятный коллега по работе просто не знает, как общаться с успешной и неприступной женщиной-Козерогом, а давняя подружка, которая неожиданно перестала звонить, слишком ранимо восприняла неосторожно брошенное слово. На этой неделе в цене умение читать между строк и замечать неочевидные, на первый взгляд, вещи. А в случае сомнений откровенный разговор может полностью изменить отношение к окружающим людям. Самое главное — не выяснять отношения 5 июля.

Женщина-Водолей

Пока остальные представительницы Зодиака воюют с обстоятельствами и негативным влиянием планет, женщинам-Водолеям можно спокойно наблюдать за тем, как все ситуации складываются в их пользу. События на этой неделе будут развиваться благополучно; правда, до ощутимых результатов еще далеко, поэтому можно подумать о своем тыле и заняться практикой энергетической защиты. Особенно это касается представительниц Водолея, которые в последние месяцы сталкивались с неприятностями в денежной и личной жизни. Им астрологи предлагают найти время для восстановления и укрепления энергетики.

Женщина-Рыбы