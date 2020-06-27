ОТВЕЧАЕТ ЭКСПЕРТ ⟩ Почему нельзя умываться мылом

Российский бьюти-эксперт и основатель корпорации Enhel Group Юлия Энхель рассказала Wday о причинах, из-за которых не стоит умываться с помощью этого средства.

1. Неподходящий состав мыла

Обычное мыло чаще всего содержит красители и агрессивные ПАВ (поверхностно-активные вещества). Они раздражают кожу и негативно влияют на ее качество. А ведь лицо требует особого, более деликатного очищения, чем наши руки и тело. Поэтому косметологи рекомендуют подбирать средство, подходящее именно вам: мусс, пенку, гель, крем или масло. В составе этих продуктов есть специальные активные компоненты, которые не только тщательно очищают, но и справляются с потребностями вашего типа кожи.

2. Нарушение кислотно-щелочного и гидролипидного баланса кожи

Мыло изготавливается благодаря химической реакции между жиром и щелочью. Именно поэтому оно нарушает кислотно-щелочной баланс кожи лица. А его необходимый уровень — важный элемент защиты от агрессивных внешних факторов. Кроме того, мыло истончает роговой слой кожи, который помогает удерживать влагу в организме. Таким образом разрушается гидролипидная пленка. Этот процесс также влияет на внешний вид и провоцирует появление морщин.

3. Чрезмерное очищение

Некоторые любят очищать кожу до «скрипа». Но на самом деле так делать нельзя. Мыло повреждает барьерный слой кожи и делает ее особо чувствительной к внешним факторам. То же самое происходит, когда вы чаще 2 раз в неделю используете механические щетки: липидный (защитный) слой кожи не успевает восстанавливаться, и в итоге вы получаете раздражение, шелушения и воспаления. Помните, что качественное очищение с помощью специальных подходящих продуктов — залог здоровья и красоты вашей кожи. Только после этого важного этапа последующие продукты (сыворотка и крем) будут хорошо усваиваться и оказывать нужный эффект.

4. Дискомфортные ощущения