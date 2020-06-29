Десять глупых fashion-ошибок, которые совершает каждая вторая

Не будем тебя грузить скучной теорией — правил много, только запутаемся. Проще разобрать типичные ошибки и уже никогда их не повторять. И тогда будешь самой модной! Ну что, поехали, предлагает ellegirl.ru?
В твоем гардеробе не хватает базы
Если тебе постоянно «нечего надеть», это вовсе не значит, что надеть и правда нечего. Зато вполне вероятно, что твои вещи просто плохо сочетаются между собой. Что делать? Правильно, докупить универсальных базовых шмоточек. Что к ним относится? Запоминай: футболки, рубашки, деним, брюки и юбки без принтов и стандартных цветов (черный, белый, серый, синий, коричневый).
Твоя одежда не соответствует задачам
Допустим, ты школьница. Большую часть времени ты проводишь на учебе, гуляешь с друзьями и, надеюсь, регулярно ходишь на танцы. Это значит, что 30% твоего гардероба должны быть в деловом стиле, 50% — в стиле casual, и 20% — спортивных вещей.
Одежда должна отвечать определенным задачам и выглядеть уместно. Иначе говоря, не нужно забивать свой шкаф платьями в блестках, если на тусовки ты ходишь раз в год.
Ты носишь устаревшие фасоны
Расклешенные юбки, узкие джинсы и приталенные пиджаки — все это уже давно вышло из моды. Если кто и носит такое, то выглядит старомодно. Чтобы понимать, какие фасоны считаются актуальными, а какие — нет, необходимо смотреть модные показы. Ну или читать разборы в журналах, где редактор это сделает за тебя.
P.S.: Сейчас в тренде оверсайз. Все еще.
Ты забываешь о сочетании цветов
Не все цвета сочетаются друг с другом. Конечно, профессиональный стилист может умело смешать самые сложные оттенки, но для этого нужны знания и талант. Которые есть не у всех. Так что в обычной жизни советуем избегать экстремальных экспериментов. Придерживайся этих правил:
в твоем наряде должно быть не больше 3-4 цветов;
1/3 или 2/4 должны составлять базовые оттенки.
А как же фактуры?
Если с цветами еще можно разобраться, то с фактурами все намного сложнее. Чтобы было понятнее, давай разберем на примере.
Представим, что ты надела льняные брюки, шелковую накидку, хлопковую рубашку и взяла кожаную сумку. Что здесь плохо?
Отвечаем. Все вещи разной текстуры — и не все они сочетаются между собой. Например, кожа — это больше про демисезонность, поэтому с летними вещами смотрится не очень. Гладкий шелк и пористый лен тоже одновременно лучше не надевать — они слишком разные. А вот грубоватый хлопок вполне можно сочетать с льняной тканью.
Запомни удачные сочетания:
кожа + деним
хлопок + лен
шерсть + кожа
шифон + вискоза.
Почти все сочетается с синтетикой, но здесь важно выбирать качественные материалы.
Посадка
В моде, конечно, оверсайз, но одежда все еще должна хорошо на тебе сидеть. Окей, твои пальто и пиджак огромные, потому что так модно, но джинсы (даже если «бойфренд») должны сидеть как влитые. То есть нигде не сдавливать и не висеть мешком.
Очень важно подгонять одежду под себя: где-то укоротить рукава в ателье, где-то сделать подворот, где-то заменить пуговку. Стиль проявляется в мелочах.
Щепотка трендов
Если не следишь за трендами, твой look теряет несколько процентов актуальности. И в модницы можешь уже не метить… Не стоит тратить на скоротечные тренды кучу денег, но актуальные в сезоне вещи можно купить за вменяемые деньги в том же масс-маркете.
Ты покупаешь слишком много
Когда человек покупает очень-очень много вещей, он, как правило, тратит на количество, а не на качество (это плохо). Кроме того, не может запомнить, что конкретно есть в его гардеробе (это тоже плохо). А еще наверняка просто не знает свой стиль (ну ты поняла, да?).
Что делать? Во-первых, определиться все-таки с личным стилем. Для этого можно, например, собирать образы девушек (не обязательно знаменитостей), которые тебе нравятся. Пойми, что в основе их гардероба — и составь для себя похожую базу.
Помни: гардероб нужно составлять так, чтобы в любом наряде ты чувствовала себя самой красивой.
Ты забываешь о климате
Даже если ты большая фанатка Беллы Хадид, не отрывайся от реальности. У нее круглый год лето, но у тебя-то — нет. У нас не очень холодная зима и не очень теплое лето — короче, сплошной демисезон. Очевидно, что шорты с майками 360 дней в году будут просто лежать в шкафу. Поэтому упор делаем на соответствующие вещи — пальто, ботильоны, худи и свитера.
Ты не вкладываешься в аксессуары
Именно аксессуары делают образ завершенным, поэтому не стоит на них забивать. Иногда гораздо выгоднее приобрести несколько новых украшений, сумок или пару обуви, чем закупаться тонной непонятных кофточек. Которые в следующем сезоне могут оказаться уже некстати.
Собери базовый набор украшений: серебряные и золотые серьги, кольцо, хорошую сумку, солнцезащитные очки, несколько платков. И тогда у тебя всегда будет чем дополнить образ. Еще плюс: аксессуары обычно служат очень долго.