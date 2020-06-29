Десять глупых fashion-ошибок, которые совершает каждая вторая

Допустим, ты школьница. Большую часть времени ты проводишь на учебе, гуляешь с друзьями и, надеюсь, регулярно ходишь на танцы. Это значит, что 30% твоего гардероба должны быть в деловом стиле, 50% — в стиле casual, и 20% — спортивных вещей.

Одежда должна отвечать определенным задачам и выглядеть уместно. Иначе говоря, не нужно забивать свой шкаф платьями в блестках, если на тусовки ты ходишь раз в год.

Ты носишь устаревшие фасоны