Только один подбородок: три упражнения для подтяжки шеи

К сожалению, именно шея чаще всего выдает наш возраст, при этом вы можете просто прекрасно ухаживать за лицом. Все дело в том, что кожа на шее очень тонкая, при отсутствии должного внимания к ее состоянию и нехватке времени для проработки мышц появляются проблемы вроде «колец Венеры» или подбородок начинает чудесным образом удваиваться. При первых признаках изменений необходимо вступать в борьбу, а как именно это сделать с помощью физической активности, мы подскажем сегодня.

Удлиняем шею

Что делаем

Встаем или садимся так, чтобы спина была ровной, плечи опускаем вниз, макушкой тянемся к небу. Медленно и аккуратно делаем наклоны головой в одну и другую сторону. В каждом наклоне задерживаемся на пару секунд.

На что обратить внимание

Самое главное в этом упражнении — сделать акцент на растяжке боковых мышц шеи. Не нужно наклоняться как можно ниже, суть не в этом. Важно не тянуть ухо к плечу, а противоположным ухом стремиться вверх. Выполняем упражнение максимально плавно, чтобы избежать ненужного растяжения.

Укрепляем мышцы передней поверхности шеи

Что делаем

Садимся или встаем ровно, плечи, как и в первом случае, опускаем вниз, голову тянем вверх. Кладем ладони на переднюю поверхность шеи. Голова остается в исходном положении, ваша задача — мышцами шеи «оттолкнуть» руки, которыми вы в это время будете оказывать сопротивление. Чтобы добиться максимального результата, в процессе выполнения надавливайте языком на верхнее небо. Делаем 15—20 повторов.

На что обратить внимание

При выполнении упражнения в слишком интенсивном режиме может появиться чувство напряжения в затылке. Чтобы этого не произошло, не давим на руки головой и следим за осанкой.

Подтяжка шеи

Что делаем

Повторяем предыдущие позиции: садимся или встаем так, чтобы спина была ровной, опускаем плечи, голову тянем вверх. Складываем руки чуть ниже ключиц и слегка натягиваем мышцы вверх. При этом не давим руками на шею. При выполнении слегка приподнимаем подбородок, не запрокидывая голову. Далее делаем медленные движения языком вперед в 15 подходов.

На что обратить внимание