Наталья Подольская: «Не устаю говорить, что мне очень повезло с мужем»

- А с супругом вы друг друга поддерживали все эти три месяца на изоляции?

- Мы всегда друг друга поддерживали и поддерживаем. Карантин тут ни при чем. Могу сказать, что за это время наши отношения не ухудшились и не улучшились. Они как были хорошими, так и остались. Мы стали смотреть вместе новые сериалы, раньше у меня не хватало на это времени и сил. И почему я стала так поздно просыпаться — потому что раньше двух не удавалось лечь спать.

- То, что вы совершенно спокойно выдержали три месяца вместе, не удивительно: вы ведь вместе уже 15 лет. За это время у вас бывали какие-то кризисы в отношениях? Как вы их переживали?

- Конечно, в начале отношений у нас были этапы притирания, скандалов, ссор и хлопанья дверьми. Но уже тогда, в начале общения, у нас появились правила, я считаю, благодаря Володе. Например, мы никогда не позволяем себе неуважительного тона по отношению друг ко другу. Во-первых, — это вещь очень заразная. Если с тобой кто-то начнет говорить раздражительно, ты волей-неволей начнешь тоже так отвечать. А во-вторых, нельзя повышать друг на друга голос. У нас также запрещено бросать трубки, даже если возникает какой-то конфликтный разговор. Володя меня приучил к этому, когда пару раз отключал телефон на сутки после того, как я бросала трубку. Больше я так не делала. (Смеется.) Это очень эффективный метод.

И есть еще одно правило. Мне кажется, оно очень милое. Когда кто-то друг другу звонит, не произносить слово 'алё», а сразу говорить: «Вовочка», «Любимая». То есть сразу обращаться ласково и нежно. Это очень для нас важно, и вообще это очень крутая штука. Просто «алё» вы отвечаете всем, а когда вы видите, что вас набрал родной человек, надо сразу показать ему, что вы рады, что он позвонил, назвав его ласково.

- Ну а кто в вашей семье первым идем на уступки в случае какой-то ссоры?

- Оба. Я не устаю говорить, что мне очень повезло с мужем. Не знаю, за какой такой поступок меня так наградили в жизни. Я себя в этих отношениях чувствую абсолютно счастливой и, главное, свободной. Я никогда не боюсь осуждения с его стороны: ни за свои слова, ни за свои поступки, ни за свои мысли, действия и так далее. Я себя чувствую в своей семье и со своим мужем абсолютно свободным человеком, который вправе действовать и решать самостоятельно.

- Как вы считаете, нужно ли поддерживать романтику в отношениях, которые уже длятся столько лет?