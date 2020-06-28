Наталья Подольская: «Не устаю говорить, что мне очень повезло с мужем»

Певица рассказала Womanhit.ru о секретах своего крепкого брака с Владимиром Пресняковым, талантах сына и внезапной нелюбви к готовке.
Наталья Подольская на самоизоляции не скучала. Недавно артистка отметила сразу несколько радостных событий: 10-летие со дня свадьбы, 15-летие со дня знакомства и 5-летие любимого сына Артемия. WomanHit.ru пообщался с певицей и узнал много интересного из жизни звездного семейства.
- Наталья, видела в Instagram, что не так давно в вашей семье было грандиозное гуляние. Расскажите, что отмечали?
- Это был день рождения Темы, ему исполнилось 5 лет, а также день нашей свадьбы — в этом году исполнилось 10 лет этому событию. Ну и 15 лет назад мы познакомились. Вот такие красивые даты у нас получились. Карантин, конечно, внес свои коррективы. Но все равно я решила устроить праздник. Я сотрудничаю с одним агентством, которому доверяю. И когда мы решили отмечать праздник, я была уверена, что костюмы аниматоров предварительно обработают, все сотрудники проверенные и здоровые. В общем, в этом вопросе я чувствовала себя спокойной. Деток занимали два аниматора, в программе было яркое крио-шоу, дискотека, батут, шарики. Гостей приехало 7 человек: две сестры Темы, две подружки и друг из садика. Отмечали на террасе нашего загородного дома. Было очень здорово и очень весело.
- Подарков, наверное, привезли немало…
- Ну, конечно. Дедушка с бабушкой подарили желанный электрический самокат. А мы с Володей подарили собаку, долго готовились к этому событию. Так что теперь у нас еще один маленький ребенок в семье — щенок кавалера кинг-чарльз-спаниеля. Мы тщательно отнеслись к выбору породы. Самым большим аргументом для меня стал тот факт, что этой породе желанны жаркие детские объятия. Кавалеры любят маленьких деток.
- Ну а как вы отметили вашу годовщину с Владимиром? Наверное, как-то тоже поздравили друг друга?
- Мы обнялись и поцеловались. (Смеется.) Все-таки в этот день все внимание было на Тему.
- Наталья, расскажите, а насколько трудно было в целом выдерживать режим самоизоляции?
- Самое прикольное — это осознавать, как человек ко всему привыкает. Мы настолько привыкли никуда не выходить — только в исключительных случаях: в магазин, в аптеку. Сидеть дома очень затягивает. Нам очень повезло в контексте карантина. Просто мы живем за городом. И уже никуда и не хочется ехать, хотя можно отправиться в Москву и просто погулять. Не знаю, когда восстановится гастрольно-концертная деятельность. Я надеюсь, что к концу лета. Потому что, мне кажется, люди стали бояться друг друга. Хотя уверена, что желание повеселиться и погулять у всех безмерное.
- За время нахождения дома у вас появились какие-то новые привычки?
- Я всегда встаю два раза в день. В первый раз — в 8 утра к ребенку: умываю его, обнимаю, одеваю, целую и иду прекрасно досыпать на пару часиков. В изоляции на карантине я стала вставать позднее, бывало, ставила будильник на 11.30. Конечно, это поздно, но когда никуда не надо ехать, получается, что так можно. Сейчас пытаюсь перейти на более ранний режим.
- А приусадебное хозяйство у вас есть в вашем загородном доме?
- У нас на участке много всяких деревьев, кустарников и, конечно же, цветов. Этим всем заведует моя мама, которая такой любитель-профессионал. Она во всем этом очень хорошо разбирается. Так что наш приусадебный участок — это просто большая гордость, такая глазотерапия. И когда хорошая погода, я выхожу на террасу завтракать и получать удовольствие от форм и красок. Помимо цветов и кустарников, у нас растет клубничка, малина, груши, яблоки, сливы — к осени будут. Помидоры и огурцы не выращиваем.
- Многие улучшили свои кулинарные навыки. Как у вас с этим дело обстояло?
- Я несколько раз готовила какие-то новые блюда. Экспериментировала, скажем так. Например, мы с моей старшей сестрой пекли пирожки. Недавно я сделала домашние блинчики с мясом — безумно вкусно получилось.Научилась запекать буженину, хотя в этом ничего сложного нет. Освоила пару простых рецептов, вроде палтуса, припущенного в овощах с рисом. Брала рецепты из интернета и действительно расширила свой список блюд. Я люблю готовить, это меня расслабляет, я отдыхаю, но когда исчезли из жизни походы в рестораны и детский сад, готовка превратилась просто в какое-то испытание. Весь день проходит в раздумьях, что бы приготовить И уже хочется просто не есть. Но еда — это потребность организма.
- Судя по вашим фотографиям, вы во время карантина совсем и не поправились…
- Да, я не похудела, но и не поправилась, потому что у меня давно сложилась привычка благодаря Теме: я ужинаю в промежуток с 7 до 8 вечера. Это мой последний прием пищи. У меня нет ночных дожоров. Такое случается редко, в исключительных случаях.
- Ну а если вы на гастролях, концертах? Там же в 7 вечера не поешь…
- Ты просто затрачиваешь больше энергии и физических сил. Легкий ужин — это заслуженная награда после концерта. Ну а потом, в обычной жизни я всегда занималась спортом по 3—4 раза в неделю, поэтому метаболизм налажен.
- Наталья, а вам удалось поработать за время карантина?
- Да, сейчас появился удивительный формат домашних онлайн-концертов. Их у меня было несколько в течение карантина. В нашей семье родился новый формат: Володя аккомпанировал мне на фортепиано, а я пела. Песни приобрели новое звучание, такое анплаговое, лиричное. Перед самым началом изоляции у меня вышел альбом «Плачь, а благодаря карантину новые песни из этого альбома получили иное звучание. Такие онлайн-концерты очень непросты физически, видимо, потому, что нет взаимообмена. Правда, мама мне аплодировала. (Смеется.) Вообще, это так интересно: тебе надо самой сделать прическу, макияж, подумать, что надеть в домашних условиях на свой концерт. Также я принимала участие в акциях, посвященных врачам, в концерте ко Дню России. В общем, какая-то активная творческая жизнь была.
- А с супругом вы друг друга поддерживали все эти три месяца на изоляции?
- Мы всегда друг друга поддерживали и поддерживаем. Карантин тут ни при чем. Могу сказать, что за это время наши отношения не ухудшились и не улучшились. Они как были хорошими, так и остались. Мы стали смотреть вместе новые сериалы, раньше у меня не хватало на это времени и сил. И почему я стала так поздно просыпаться — потому что раньше двух не удавалось лечь спать.
- То, что вы совершенно спокойно выдержали три месяца вместе, не удивительно: вы ведь вместе уже 15 лет. За это время у вас бывали какие-то кризисы в отношениях? Как вы их переживали?
- Конечно, в начале отношений у нас были этапы притирания, скандалов, ссор и хлопанья дверьми. Но уже тогда, в начале общения, у нас появились правила, я считаю, благодаря Володе. Например, мы никогда не позволяем себе неуважительного тона по отношению друг ко другу. Во-первых, — это вещь очень заразная. Если с тобой кто-то начнет говорить раздражительно, ты волей-неволей начнешь тоже так отвечать. А во-вторых, нельзя повышать друг на друга голос. У нас также запрещено бросать трубки, даже если возникает какой-то конфликтный разговор. Володя меня приучил к этому, когда пару раз отключал телефон на сутки после того, как я бросала трубку. Больше я так не делала. (Смеется.) Это очень эффективный метод.
И есть еще одно правило. Мне кажется, оно очень милое. Когда кто-то друг другу звонит, не произносить слово 'алё», а сразу говорить: «Вовочка», «Любимая». То есть сразу обращаться ласково и нежно. Это очень для нас важно, и вообще это очень крутая штука. Просто «алё» вы отвечаете всем, а когда вы видите, что вас набрал родной человек, надо сразу показать ему, что вы рады, что он позвонил, назвав его ласково.
- Ну а кто в вашей семье первым идем на уступки в случае какой-то ссоры?
- Оба. Я не устаю говорить, что мне очень повезло с мужем. Не знаю, за какой такой поступок меня так наградили в жизни. Я себя в этих отношениях чувствую абсолютно счастливой и, главное, свободной. Я никогда не боюсь осуждения с его стороны: ни за свои слова, ни за свои поступки, ни за свои мысли, действия и так далее. Я себя чувствую в своей семье и со своим мужем абсолютно свободным человеком, который вправе действовать и решать самостоятельно.
- Как вы считаете, нужно ли поддерживать романтику в отношениях, которые уже длятся столько лет?
- Конечно, нужно. Я иногда Вове говорю: «Ты меня должен пригласить на свидание». Это значит, что мы должны с ним отправиться в какой-нибудь красивый ресторан. Не в привычный, где мы останавливаемся по дороге домой, чтобы быстро поесть. А чтобы была красивая обстановка, вкусная еда, вино и так далее. Еще может быть поход в кино. Наша классическая программа: сначала кинотеатр, потом — ресторан. Если наоборот, до кинотеатра может дело не дойти. А потом у нас такая профессия: гастроли и очень частая смена мест. Сам концерт — это же волшебное действо. Когда ты за кулисами ждешь своего выхода и вдруг услышала опять его песню… И опять раз — и влюбилась. Потому что он такой крутой, когда поет. (Улыбается.) В нашем образе жизни и нашей профессии, конечно, очень много романтики. Бывают, знаете, какие удивительные гастроли. Например, когда летишь куда-нибудь в Европу на берег моря или к нам в Сочи.
- Что-то вспоминается особенное из тех путешествий?
- Да, помню, год назад мы прилетели в Адлер рано утром. Номер был не готов, что бывает крайне редко на гастролях, но все же бывает. И вот нам ничего не оставалось, как пойти в ресторан, который находится у бассейна в отеле. Я очень люблю барабулю, и мы ее заказали. Времени было где-то 12 часов дня. Я взяла себе бокал вина, а потом еще один, потому что знала, что еще будет время перед концертами выспаться. И мы так ели вкусно, смешно, Вова был в каком-то необыкновенном настроении, что утром после перелета с ним, в принципе, не часто случается. Он юморил, мы много смеялись, на нас все оборачивались. В итоге мы пошли потом в магазинчик при отеле. Я вытребовала себе подарок, который он мне совершенно не планировал покупать. Подмигивала продавцам, которые за животы держались от наших переговоров, и говорила им что-то вроде: «Сейчас все будет!» Ну и в результате он мне, конечно, все купил. (Улыбается.) Это была счастливейшая гастрольная поездка. Год прошел, а я ее в деталях помню. Это ли не есть романтика? Конечно же, тем, у кого не такая выездная работа, надо стараться устраивать романтические эксперименты.
− 10 лет — это не шутки. Как вы считаете, что делает ваш брак настолько крепким?
- Первоначально это просто дикая, безумная любовь. Мы просто не могли дышать друг без друга. Я помню, был случай, когда Вове нужно было на 3 дня улететь в Прагу. И я на следующий день не могла встать с кровати, мне так было плохо физически, я просто помирала без него. И когда он прилетал, я поехала в аэропорт его встречать с надувными шариками и табличкой «Жду хозяина» — я родилась в год Собаки. А тетеньки так прониклись, что провели меня к выходу из кармана. И я его там встречала. А он меня тогда задаривал украшениями Swarovski — это был 2006-й год, и я тогда просто была в восторге. После этого он любит шутить, что больше меня этими украшениями не удивишь. (Смеется.) Так что первоначально это безумная любовь, а когда уже проходит горячая страсть, остается просто любовь и понимание того, что розовые очки сняли с моих глаз, но, в принципе, ничего не изменилось. То есть пазл совпал. Я считаю, что нам просто повезло. И не потому, что мы какие-то особенные, другие не стараются, а мы стараемся. Есть такая песня Зацепина, которую мы исполняем. Она называется «Друг друга мы нашли». И вот когда я вдумалась в текст… Там есть такая фраза: «Подумать страшно, что могли не встретиться в тот самый вечер и под тем же месяцем. Могли пройти мы рядом, не повстречавшись взглядом, и больше никогда уже не встретиться…" И когда задумываюсь об этом, просто мурашки по коже: мы просто могли пройти рядом….
- Кроме того, что вы известная певица, прекрасная жена, вы еще и мама. По какому принципу происходит воспитание сына в вашей семье. Признайтесь, кто у вас добрый-злой полицейский?
- У меня есть счастливая возможность быть мягкой, доброй мамой, потому что у нас самый большой авторитет — это папа. У меня карт-бланш в этом смысле, потому что быть строгой мамой — это очень сложно. Тёма папу побаивается, папа строгий. Он даже брал ремень, но, конечно, к ребенку не притрагивался, хотя угрозы были. Ребенок действительно испугался, мне было его безумно жалко. Один раз он у нас даже стоял в углу, и мне тоже было его безумно жаль. Но все было сделано правильно и заслуженно — мальчикам строгость нужна. Вот вчера меня Тёма убил меня наповал. Он немного поцарапал коленку, поднял ручки вверх и сказал: «Терпи, ты же мужик!» Это сказал мой маленький пятилетний ребенок. Я про себя просто аплодировала Володе. Ведь я понимаю, что это он ему так сказал, это он его учит реагировать на какие-то горькие невзгоды. Вот есть мамин подход, а есть папин. И этот баланс одного и второго безумно важен.
- Ну а вы пытаетесь объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо?
- Безусловно. Во-первых, хоть об этом и не модно говорить, но я Боженьке обещала причащать ребенка каждую неделю, если он мне его даст. До карантина я так и делала: мы ходили в храм и причащали Тему каждую неделю, я причащалась реже. Каждое утро и каждый вечер мы обязательно читаем молитвы. Я считаю, что это очень важно, чтобы ребенок с детства был приучен к вере. Мне кажется, что сейчас самая большая проблема нашего общества — это то, что нет веры в душе, люди не работают над своей душой. Потом я очень много времени уделяю образованию сына, он у нас уже умеет читать. Я не говорю, что в этом возрасте это обязательно всем деткам, просто у меня есть возможность этим заниматься. А, например, Тёмины сестры, ровесницы, не умеют пока читать. В этом нет ничего страшного. Просто, на мой взгляд, очень важно научить ребенка с детства уметь учиться. Тогда, как мне кажется, будет легче в школе. Я помню свой шок, когда все рассказывали, как в школе круто. А потом я туда пришла, начался урок, и он длился 40 минут. А я была не готова, что нужно сидеть за партой 40 минут и слушать какую-то ерунду. (Смеется.)
- Ну а иные увлечения, кроме учебы, есть у ребенка?
- Конечно. Тема очень спортивный, подвижный, живой парень. До карантина мы посещали батутную секцию три раза в неделю, ОФП, сын занимался плаванием, плавать самостоятельно он умеет с трех лет. Когда он один в бассейне, я спокойна. Я, конечно, рядышком, но могу не заходить в бассейн, а просто наблюдать.
- Как обстоят дела с музыкальным направлением?
- Ну пока мы орем в микрофон. (Улыбается.) Посмотрим, понаблюдаем: что вырастет — то вырастет. Вот он гамму учил, чтобы собачку подарили, это было очень потешно.
- Кто вам помогает следить за ребенком, когда вы не можете?
- У нас есть няня. Моя мама живет с нами, но ей 71 год, поэтому она бабушка, скорее, для того, чтобы просто поиграть, поцеловать, обнять.
- А с родными вообще часто видитесь?
- У меня две сестры: старшая и сестра- двойняшка, а также есть младший брат, который учится в университете в Минске. С сестрами мы видимся очень часто, каждый день завтракаем с помощью конференц-связи по мессенджеру. Сейчас можно созвониться нескольким людям одновременно — обалденная вещь! У нас очень тесные отношения внутри семьи. И с Никитой, сыном Володи, общаемся: они с Аленой были на дне рождения у Тёмы. Так они трогательно общались. Никита — очень теплый мальчик, в нем очень много такой родственной человеческой теплоты. Он папу очень любит. Я просто глаза закатываю от удовольствия, когда за ними наблюдаю.
- Несмотря на то, что планировать отпуск сейчас, наверное, пока рано, вы уже думаете, куда этим летом поедете?
- Это первое лето за пять лет после появления Темы, когда у меня не было планов заранее: никаких билетов не покупала. Я, конечно, лелею надежду, что мы сможем хотя бы в августе вырваться на море. Но, в принципе, всю эту ситуацию с самоизоляцией я приняла.