5 табу мытья головы, из-за которых волосы станут соломой

Мытье горячей водой

Волосы нельзя мыть горячей водой, поскольку высокая температура нарушает структуру волос и усиливает активизацию работы сальных желез. Мыть только теплой водой, а в самом конце нелишне будет ополоснуть холодной.

Намыливание по длине

Шампунь нужно наносить только на корни! Бальзам — на длину и кончики. Если вам знакомо это правило, хорошо. Но, оказывается, знают его далеко не все девушки! Промывая длину шампунем, а не стекающей пеной, вы обрекаете свои волосы на сухость и ломкость.

Выкручивание полотенцем

Волосы нельзя тереть, агрессивно выжимать. Можно только аккуратно промокнуть полотенцем, не закручивая в него волосы. При закручивании вы растягиваете волос, который затем становится ломким и безжизненным. ⠀

Хождение в полотенце

Замечали, что голову помыли недавно, а волосы уже как будто грязные? Из-за эффекта сауны, создаваемого тканью, сальные железы начинают активнее работать, волосы быстрее теряют чистый и ухоженный вид. Вообще, пары минут с полотенцем на голове вполне достаточно.

Расческа на мокрые волосы