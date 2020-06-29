Блюда с отрицательной калорийностью: пять легких рецептов

Полезный список

К таким продуктам относятся

Листья и стебель сельдерея — самый низкокалорийный продукт.

Шпинат не только не содержит лишних калорий, но и богат кальцием, магнием, железой, йодом и другими полезными веществами.

Огурец на 90% состоит из воды, что делает его абсолютно безопасным для фигуры.

Грейпфрут стимулирует обмен веществ, способствует лучшему усвоению пищи, выводит из организма лишнюю жидкость

Зеленый чай. На усвоения чашки чая тратится 60%, естественно без сахара.

Имбирь способствует выделению тепла, а значит, расходу энергии.

Кольраби. Ее калорийность в свежем виде составляет 5, 4 ккал на 100 г.

Список можно продолжать, погуглите и будет вам радость! А вот самые ходовые и вкусные продукты: кочанный салат, морскую капусту, спаржу, цикорий, кресс салат, цукини, кабачки, мангольд.

Рецепт салата с огурцом

Ингредиенты

Листья салата 200 г

Огурец 2 шт

Лук зеленый 1 средний пучок

Укроп по вкусу

Заправка

Желток

1 г стевии (безопасный сахарозаменитель)

Соль

Сок лимона 1 ч. л

Масло оливковое ½ ч. л

Способ приготовления

Листья салата промыть и высушить бумажным полотенцем. Равномерно порвать руками листья.

Свежие или маринованные огурцы порезать соломкой и добавить к салату.

Нарезать зелень и все перемешать.

Желток отделить от белка (белок не надо выбрасывать, из него можно приготовить омлет), добавить к желтку 1 пакетик или 1 гр стевии, соль, сок лимона и капот оливкового масла.

Все перемешать и можно подавать к столу!

Рецепт карпаччо из кабачка

Ингредиенты

Молодой кабачок или цукини (лучше выбрать небольшие, чтобы кожица была тонкой)

1 ч.л. оливкового масла

1 ст.л. лимонного сока

0.5 ч. л семян фенхеля

Свежемолотой перец (лучше выбрать смесь перцев)

Способ приготовления

Кабачок с кожурой нарезать тонкими ломтиками (лучше воспользоваться овощечисткой).

Выложить веером красиво на тарелку.

Посолить, посыпать семенами фенхеля, приправить перечной смесью.

Добавить лимонный сок и сбрызнуть оливковым маслом. Вкусно так же с бальзамическим соус-кремом.

Рецепт капустного супа-пюре

(6 порций)

Ингредиенты

1 морковь

5 луковиц

2 красных болгарских перца

2 помидора

молодая капуста, небольшой кочан

1 чашка стеблей сельдерея

1 столовая ложка укропа, мелко нарезанного

1\2 чайной ложки черного перца

Соль по вкусу

Способ приготовления

Вскипятите воду и положите туда все овощи, предварительно нарезанные.

Накройте крышкой, варите на огне меньше среднего 10 минут. Овощи должны стать мягкими.

Процедите и сделайте из овощей пюре в блендере. Добавьте пюре в слитую воду. Затем перец, соль.

Подавать со свежей зеленью.

Рецепт рататуя

Ингредиенты

Баклажан 300 г

Кабачок 300 г

Помидор 1 кг

Лук 2 шт

Болгарский перец 2 шт

Чеснок 3 зубчика

Оливковое масло 2 ст.л.

Соль по вкусу

Прованские травы 1 ч.л.

Приготовление

Промойте тщательно овощи. У кабачков и баклажанов срежьте хвостики, у перца удалите семена.

Помидоры разделите на две равных порции, одну из которых обдайте кипятком и очистите от кожуры.

Заранее приготовьте соус. Для этого порежьте мелко лук, обжарьте его до полуготовности на 1 столовой ложке оливкового масла. Добавьте щепотку соли.

Помидоры без кожуры, болгарский перец порежьте мелко и добавьте к луку. Обжарьте до мягкости все овощи. В процессе тушения можно добавить немного воды.

Кабачки, баклажаны и помидоры порежьте колечками одинаковой толщины, ~ 0,5 см.

Оливковое масло (1 ст. ложка) смешайте с давленым чесноком и прованскими травами, добавьте соль.

На дно формы (лучше выбрать стеклянную) выложите и разровняйте овощной соус.

Овощи посолите по вкусу, выложите на соус, чередуя кабачок, баклажан и помидор. Сверху полейте ароматной заправкой из масла с чесноком и травами.

Накройте фольгой форму, отправьте её на 35 минут в духовку, при температуре — 180 градусов.

Снимите фольгу и запекайте еще 20 минут. Рататуй готов.

Рецепт смузи на кокосовом молоке

Яблоко — 1 штука

Сельдерей — 1 стебель

Киви — 2 штуки

Шпинат 50 г

Вода минеральная без газа — 2 ст.л.

Миндальное или кокосовое молоко — по желанию.

Способ приготовления

Овощи и фрукты почистить и порезать небольшими кубиками.

Положить все в блендер и взбить до получения однородной массы.

Влить минеральную воду и еще раз взбить несколько секунд до однородности.