Любовный психоз: пять признаков нездорового чувства

По каким признакам можно определить любовный психоз и что со всем этим делать, рассказывает российский психолог Андрей Николаев.

Любовь как случайная смерть

Любовь часто сравнивают с психическим заболеванием. Если любовь счастливая – ничего плохого в этом нет. Но когда она оборачивается горьким разочарованием, то скорее всего, человек «застрянет» в любовном психозе. Особенно тяжело переживаются измены. Психологи объясняют это тем, что переживание предательства само по себе – достаточно сильный стресс, но если это касается любви – это двойной удар под дых. И несчастного влюбленного, который строил воздушные замки и верил, что со второй половинкой они будут жить долго, счастливо, и умрут в один день, это может привести к серьезным психологическим проблемам.

Абьюз

Достаточно часто любовным психозом страдают люди, в чьих отношениях есть место абьюзу. Человек, страдающий от жестокого обращения, осознает, что его партнер поступает с ним плохо (не отвечает на звонки, пропадает на несколько дней, при ссорах бросается громкими словами вроде «я тебя не люблю», «мы больше не пара»), но по каким-то причинам не разрывает отношений.

Детские травмы

Еще одна причина любовного психоза – детские травмы. Казалось бы, люди друг друга любят, у них уважительные отношения, но при этом один из партнеров все равно живет в стрессе. Он постоянно думает о том, где именно сейчас находится любимый или любимая, не случилось ли с ним чего дурного, не изменяет ли он. Чаще всего это говорит о том, что в семье между его родителями были непростые отношения и один из них постоянно тревожился за другого. Ребенок вырастает с этой тревогой, проецируя отношения родителей на свои личные.

Мальчики не плачут?

Интересно, что несмотря на то, что женщины намного чаще подвержены любовному психозу, мужчины переживают его гораздо сильнее. Все дело в том, что женщины более адаптивны к стрессовым ситуациям. Случись несчастная любовь – всегда есть подруги, с которыми эту ситуацию можно обсудить. Таким образом, они легче выбираются из травмирующих отношений. Мужчина вряд ли станет делиться своей любовной драмой, поскольку в силу исторических и культурологических причин для особей сильного пола это, к сожалению, до сих пор считается постыдным. Мужчины носят душевную боль в себе, и для них несчастная любовь гораздо чаще оканчивается психиатрией или другими серьезными заболеваниями. Поэтому так важно вовремя обнаружить проблему и получить профессиональную помощь.

Когда пора бить тревогу

Давайте рассмотрим главные признаки, которые подскажут, что ваше чувство – опасное.

Человек испытывает ощущение подавленности, отрешенности и одиночества. Из-за чего это происходит? Влюбленный жил в чувствах эйфории: радости, восторге, восхищении... И когда он испытал фрустрацию, его чувства стали прямо противоположными – его «накрыли» грусть и печаль. И это считывается как психоз.

Обращение к ритуалам – частое мытье рук, раскладывание вещей в определенном порядке. Больными любовной лихорадкой это помогает справиться с тревожным состоянием.

Заедание негативных чувств: злости, фрустрации, и всей неприятной любовной ситуации в целом. Либо же, наоборот, человек перестает есть.

Пропадает интерес к работе, к любимым увлечениям, а иногда и к самой жизни. Снижается работоспособность: человек не только не хочет, но и не в состоянии выполнять какую-либо работу.

Все вышеперечисленные признаки длятся месяц и более.