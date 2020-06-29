«Я взяла прядь, и она осталась в моей руке»: дочь Заворотнюк лишилась волос после окрашивания

Позже Анна написала пост о случившемся. «Мастер по имени Гусейн делал мне окрашивание в технике air touch, после того когда мне нанесли краску на волосы и замотали фольгой, я через некоторое время почувствовала что волосы в фольге сильно нагрелись и сказала об этом мастеру, но он меня успокоил и сказал, что это обычная реакция. Когда прошло время, мы пошли смывать меня в мойке, а потом я села на кресло перед зеркалом. И каков был мой ужас, когда я увидела, что больше половины моих волос по длине кипельно белого цвета и выглядят как мочалка. Я взяла прядь волос и она осталась в моей руке. Вы, наверное, сами догадались, какая была моя реакция, я была просто в ужасе. Я позвала менеджера, но ко мне, кажется, подошла какая-то мастер и начала говорить, что это чуть ли не моя вина. Отчего я пришла в еще большую ярость. Это профессиональный салон с высокими ценами, и такого качества результата я никак не ожидала», — написала Анна.