Пять ошибок в окрашивании волос, которые совершают все

Если решитесь красить волосы самостоятельно, то подходите к вопросу основательно.
Не все женщины красят волосы в салоне, некоторые предпочитают делать это самостоятельно дома. И в этом нет ничего предосудительного: если выполнить все аккуратно и последовательно — даже похвально. В условиях карантина тема домашнего окрашивания актуальна как никогда, поэтому мы решили рассказать о 5 самых распространенных ошибках в окрашивании волос, которые допускают все, чтобы вы не делали «как не надо». А «как надо» делать, журналу ELLE рассказал профессиональный российский стилист по волосам Schwarzkopf Тимур Яцук.
Выбор цвета
По словам эксперта, при выборе оттенка волос не стоит ориентироваться только на цвет, указанный на упаковке, не учитывать историю прошлых окрашиваний и нынешний цвет волос. В домашних условиях проще сделать волосы темнее, намного сложнее — осветлить.
Если вы хотите стать существенно светлее, то на первом этапе нужно использовать осветлители. В этом деле главное — внимательно читать инструкцию. «Я не рекомендую осветлять волосы, которые ранее были окрашены хной, басмой и другими натуральными красителями: в них содержатся металлы, которые при окислении оставляют на волосах зеленоватый оттенок. В таких случаях я советую просто «отращивать свой цвет», — говорит Тимур.
Подготовительный этап
Стоит ли мыть голову перед окрашиванием? Одни женщины не моют голову в течение недели, другие — наоборот, наносят краску на только что вымытые волосы, что в корне неверно. Для безопасного окрашивания очень важен себум, который образуется на коже и защищает ее от химического воздействия красителей. Поэтому в день окрашивания мыть голову не стоит.
Однако для качественного окрашивания волосы не должны быть очень грязными, не более одного-двух дней «свежести» — в противном случае это приведет к неравномерному распределению краски, цвет будет неровным. В процессе окрашивания не забывайте прочесывать волосы по всей длине, чтобы они не спутывались.
Тест на аллергию
Перед окрашиванием обязательно проверьте себя на аллергическую реакцию. Не нужно слепо полагаться на удачный опыт подруг и игнорировать эту процедуру. В противном случае можно получить раздражение и воспаление на коже, это очень опасно. «Протестировать краску можно на внутреннем сгибе локтя: нанесите на кожу немного красителя на 45 минут, затем пронаблюдайте за ней в течение двух дней. У большинства современных красителей качественный состав, и аллергия на качественную краску проявляется крайне редко, но все же от этого никто не защищен. Любые малейшие изменения в организме человека, например, нарушение гормонального фона, могут вызвать негативную реакцию на красящее вещество», — говорит Тимур.
Пропорции
«Женщины часто покупают 1 упаковку краски, а в процессе окрашивания осознают, что ее вдруг не хватает. Поэтому они начинают хаотично распределять остатки смеси по всей длине. Результат — окрашивание с пятнами», — говорит Тимур.
Чтобы избежать такой неприятной ситуации, запаситесь необходимым количеством краски, исходя из следующей пропорции: 1 тюбик рассчитан на среднюю длину и среднюю густоту волос. Даже если у вас не очень длинные, но густые и пышные волосы, то вам точно понадобится больше 1 упаковки краски. Не забывайте, что все составляющие набора для окрашивания волос необходимо использовать сразу после вскрытия. Даже если вам нужно закрасить только корни, используйте все содержимое тюбика, не оставляйте остатки краски на потом.
Последовательность
Большинство женщин нарушает последовательность этапов окрашивания: сперва наносят краску на пряди у лица, потом на затылочную часть и только потом на всю длину. В итоге, если вы использовали краску для темных волос, цвет получается слишком темным, локоны пересушены. Вместо этого разделите волосы на четыре части — от середины лба до середины затылка и от уха до уха через макушку; нанесите краску на корни, затем на всю длину и только потом на пряди у лица.