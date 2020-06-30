Пять ошибок в окрашивании волос, которые совершают все

Перед окрашиванием обязательно проверьте себя на аллергическую реакцию. Не нужно слепо полагаться на удачный опыт подруг и игнорировать эту процедуру. В противном случае можно получить раздражение и воспаление на коже, это очень опасно. «Протестировать краску можно на внутреннем сгибе локтя: нанесите на кожу немного красителя на 45 минут, затем пронаблюдайте за ней в течение двух дней. У большинства современных красителей качественный состав, и аллергия на качественную краску проявляется крайне редко, но все же от этого никто не защищен. Любые малейшие изменения в организме человека, например, нарушение гормонального фона, могут вызвать негативную реакцию на красящее вещество», — говорит Тимур.

Пропорции

«Женщины часто покупают 1 упаковку краски, а в процессе окрашивания осознают, что ее вдруг не хватает. Поэтому они начинают хаотично распределять остатки смеси по всей длине. Результат — окрашивание с пятнами», — говорит Тимур.

Чтобы избежать такой неприятной ситуации, запаситесь необходимым количеством краски, исходя из следующей пропорции: 1 тюбик рассчитан на среднюю длину и среднюю густоту волос. Даже если у вас не очень длинные, но густые и пышные волосы, то вам точно понадобится больше 1 упаковки краски. Не забывайте, что все составляющие набора для окрашивания волос необходимо использовать сразу после вскрытия. Даже если вам нужно закрасить только корни, используйте все содержимое тюбика, не оставляйте остатки краски на потом.

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