Десять фраз, которые мы говорим своим детям, но психологи их не одобряют

5|| «Мы не можем себе этого позволить»

Одни психологи вроде не против такой фразы. Ведь она объясняет ребенку, что не мама с папой не все могут купить по первому требованию. А другие психологи считают, что такая фраза может вызвать у ребенка тревожность, неуверенность в родителях. Раз мы не можем себе этого позволить, значит, родители не контролируют финансы, не могут зарабатывать больше, а если обеднеют совсем и не смогут купить элементарных вещей?.. Чтобы избежать такой цепочки мыслей, можно формулировать отказ иначе: «Мы не собираемся покупать это, потому что экономим наши деньги на более важные вещи».

6|| «Не разговаривай с незнакомыми людьми»

Нам совершенно понятен предостерегающий смысл, который мы вкладываем в эту фразу. Не разговаривай с незнакомцами и все тут, что не понятного? Но ребенок может истолковать фразу совершенно буквально, и в случае, когда ему будут оказывать помощь полицейские, пожарные или врачи, он будет неправильно их воспринимать, сопротивляться общению. Вместо такой общей фразы, прорабатывайте с ребенком совершенно конкретные ситуации: «Что ты будешь делать, если незнакомый тебе человек на улице предложит тебе леденец?». Пусть ребенок расскажет сначала о том, как думает поступить, а потом поправьте его и объясните, как надо. Кроме того, случаев похищения детей людьми, которые ему были хорошо знакомы, тоже хватает. Так что эта общая фраза-предупреждение не такая уж и хорошая.

7|| «Будь осторожнее!»

Мы автоматически говорим это детям, балансирующим на чем-либо, катающимся на горках, веломипедах и так далее. Но иногда эта фраза, сказанная под руку, да еще встревоженным голосом, может только отвлечь ребенка от прохождения препятствия или управления самокатом, и стать причиной падения. Вместо этого просто будьте рядом с ребенком, понимая, что момент падения возможен. Но не пугайте ребенка своим криком «Осторожнее», если ребенок не находится в реальной опасности.

8|| «Никакого десерта, пока не съешь ужин!»

Все мы предпочтем вкусное вместо полезного. Но мы взрослые и свои пищевые привычки и правила уже сформировали. Дети же пока только формируют свое отношение к еде. Если постоянно говорить, что надо давиться кашей, чтобы получить шоколад, к каше будет стойкое отвращение на всю жизнь. Попробуйте формировать позитивное отношение к еде, которая на вашем столе, таким образом: «Сначала мы все кушаем основную еду, она дает нам силы и энергию, а потом кушаем десерт» или «Я ем здоровую пищу потому, что мне нравится как после нее чувствует себя мое тело». Такое измененное сообщение без шантажа и сдвинутых бровей сформирует у ребенка здоровое отношение к пище.

9|| «Мне надо заняться спортом»

Это сообщения тоже про формирование отношения, но уже к своему телу и физическому здоровью. Если вы говорите о том, что вам надо идти на пробежку таким тоном, что это для вас испытание или вы жалуетесь на то, что придется сейчас заниматься в спортзале, ребенок будет негативно относиться к спорту вообще, даже не осознавая этого. Попробуйте говорить с другим акцентом, что вам нравится заниматься пробежками: «Я собираюсь на пробежку, чтобы всегда быть в форме, выглядеть красивой, пойдем со мной?».

10|| «Позволь я тебе помогу»