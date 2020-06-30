Десять фраз, которые мы говорим своим детям, но психологи их не одобряют

Это список из 10 фраз, которые, по мнению психологов, мы не должны говорить своим детям. И это не очевидные «Почему ты такой дурак?» или «Не будешь учиться — станешь дворником». Нет, это список из десяти фраз, которые как раз наоборот кажутся нам вполне нормальными и полезными или безобидными.
Но психологи разобрали каждую из них и считают, что здесь тоже есть подводные камни для гармоничного воспитания, пишет zen.yandex.ru.
Исследования показали, что такая общая фраза как «молодец», «хорошая девочка» или «отлично», часто произносимая тогда, когда ребенок с чем-то справляется, делает его зависимым от вашей похвалы, а не от собственной мотивации. Похвала должна иметь максимально конкретный характер, например: «у тебя была хорошая передача, ты помог команде выиграть», а не просто «это была суперигра!», или «очень аккуратно и без ошибок написанная работа», а не просто «хорошо». И еще произносите похвалу не слишком часто, чтобы не обесценивать ее значение.
2|| «Старайся больше и все получится»
Не совсем мотивационная фраза для ребенка. Произнося эту и подобные ей формулировки («без труда не вынешь рыбку из пруда», «чем больше будешь делать, тем лучше будет получаться», «больше практики» и т.п.), вы настраиваете ребенка на то, что приложение большого количества усилий автоматически гарантируют победу и достижение результата. Но жизнь не настолько прямопропорциональна. Да, это мотивирует стараться, но что, если после долгих тренировок победа так и не приходит? Сколько детей плачут после проигрыша, мол, «что со мной не так, я старался больше года, а все равно не самый лучший, вон Максим месяц всего в секции, а уже играет лучше меня!». Говорите детям, что старания и практика это очень важно, но они не единственные гаранатируют успех. Учите ребенка гордиться своими результатами, на каком бы этапе они не находились. Да, сейчас ты не победитель, но еще год назад ты этого совсем не умел, а теперь тебе легко даются сложные упражнения, уже сейчас ты классный, класснее многих, все еще может получиться.
3|| «Не плачь, все хорошо!»
Эту инстинктивную фразу мы произносим довольно часто. Например, когда малыш упадет, мы спешим его успокоить, что у него все в порядке, это всего лишь царапина. Или когда он напугался, мы уверяем его, что все хорошо. Или когда мама с папой своими ссорами расстроили ребенка, и добрая мама спешит с фразой «не плачь, все хорошо»… Ваш ребенок плачет именно потому, что у него не все хорошо, не все в порядке. Более правильное поведение взрослого — помочь понять, что случилось и справиться с эмоциями, а не отмахиваться от них. Обнимите его и признайте то, что он сейчас чувствует: «О да, это было сильное падение, тебе больно!». А после спросите, что ему сейчас больше поможет: пластырь или поцелуй?
4|| «Поторопись!»
Дело не в том, чтобы совсем не торопить ребенка, если вы опаздываете. А в том, чтобы смягчить приказной тон и показать, что вы в одной команде, что вы не возлагаете вину и ответственность за опаздание только на ребенка. «Давай поторопимся» — звучит куда лучше. Или: «Надо скорее поторопиться, а то займут лучшие места в автобусе» (вариант для самых маленьких).
5|| «Мы не можем себе этого позволить»
Одни психологи вроде не против такой фразы. Ведь она объясняет ребенку, что не мама с папой не все могут купить по первому требованию. А другие психологи считают, что такая фраза может вызвать у ребенка тревожность, неуверенность в родителях. Раз мы не можем себе этого позволить, значит, родители не контролируют финансы, не могут зарабатывать больше, а если обеднеют совсем и не смогут купить элементарных вещей?.. Чтобы избежать такой цепочки мыслей, можно формулировать отказ иначе: «Мы не собираемся покупать это, потому что экономим наши деньги на более важные вещи».
6|| «Не разговаривай с незнакомыми людьми»
Нам совершенно понятен предостерегающий смысл, который мы вкладываем в эту фразу. Не разговаривай с незнакомцами и все тут, что не понятного? Но ребенок может истолковать фразу совершенно буквально, и в случае, когда ему будут оказывать помощь полицейские, пожарные или врачи, он будет неправильно их воспринимать, сопротивляться общению. Вместо такой общей фразы, прорабатывайте с ребенком совершенно конкретные ситуации: «Что ты будешь делать, если незнакомый тебе человек на улице предложит тебе леденец?». Пусть ребенок расскажет сначала о том, как думает поступить, а потом поправьте его и объясните, как надо. Кроме того, случаев похищения детей людьми, которые ему были хорошо знакомы, тоже хватает. Так что эта общая фраза-предупреждение не такая уж и хорошая.
7|| «Будь осторожнее!»
Мы автоматически говорим это детям, балансирующим на чем-либо, катающимся на горках, веломипедах и так далее. Но иногда эта фраза, сказанная под руку, да еще встревоженным голосом, может только отвлечь ребенка от прохождения препятствия или управления самокатом, и стать причиной падения. Вместо этого просто будьте рядом с ребенком, понимая, что момент падения возможен. Но не пугайте ребенка своим криком «Осторожнее», если ребенок не находится в реальной опасности.
8|| «Никакого десерта, пока не съешь ужин!»
Все мы предпочтем вкусное вместо полезного. Но мы взрослые и свои пищевые привычки и правила уже сформировали. Дети же пока только формируют свое отношение к еде. Если постоянно говорить, что надо давиться кашей, чтобы получить шоколад, к каше будет стойкое отвращение на всю жизнь. Попробуйте формировать позитивное отношение к еде, которая на вашем столе, таким образом: «Сначала мы все кушаем основную еду, она дает нам силы и энергию, а потом кушаем десерт» или «Я ем здоровую пищу потому, что мне нравится как после нее чувствует себя мое тело». Такое измененное сообщение без шантажа и сдвинутых бровей сформирует у ребенка здоровое отношение к пище.
9|| «Мне надо заняться спортом»
Это сообщения тоже про формирование отношения, но уже к своему телу и физическому здоровью. Если вы говорите о том, что вам надо идти на пробежку таким тоном, что это для вас испытание или вы жалуетесь на то, что придется сейчас заниматься в спортзале, ребенок будет негативно относиться к спорту вообще, даже не осознавая этого. Попробуйте говорить с другим акцентом, что вам нравится заниматься пробежками: «Я собираюсь на пробежку, чтобы всегда быть в форме, выглядеть красивой, пойдем со мной?».
10|| «Позволь я тебе помогу»
Когда ваш ребенок изо всех сил пытается построить башню из кубиков или закончить головоломку, естественно, что вы хотите помочь ему. Но если вы поспешите со своей помощью слишком рано, то можете подорвать независимость вашего ребенка, потому что он всегда будет искать помощь и ответы у других. Вместо этого задайте направляющие вопросы, чтобы помочь ребенку решить его проблему: «Как ты думаешь, сюда лучше поместить большой кубик или маленький, чтобы башня держалась? Почему ты так думаешь? Давай попробуем это сделать».