Долой лишнее: как очистить пятки от огрубевшей кожи

С ухоженной кожей и чувствуешь себя намного лучше. Рассказываем, что делать, чтобы она была гладкой и ухоженной.
От механических повреждений и частых соприкосновений наша кожа постепенно огрубевает и становится жесткой. В первую очередь это отражается на ступнях, ведь они еще и «стаптываются» под нашим собственным весом. Если хочешь привести свои ноги в порядок, в первую очередь выясни, как очистить пятки от огрубевшей кожи, советует «Лиза».
Почему так происходит
С жесткостью, трещинами и натоптышами на пятках сталкивается практически каждый. Чаще всего причина кроется в отсутствии ухода, многие пренебрегают педикюром и никогда не были в кабинете подолога. Но есть и другие факторы:
- некачественная или неправильно подобранная обувь (в том числе ботинки, выбранные не по сезону);
- ты слишком часто носишь обувь на высоком каблуке;
- большие нагрузки на ступни (например, при стоячей работе);
- лишний вес;
- проблемы в работе щитовидной железы и почек;
- грибок и микробы (чаще всего возникают, если ты ходишь босиком);
- нехватка витаминов и обезвоживание организма.
В первую очередь необходимо сменить обувь на более удобную пару, желательно, чтобы она была с ортопедической стелькой. После этого важно разобраться во «внутренних» проблемах и пройти медицинское обследование (или хотя бы сдать анализ крови).
Если есть серьезные повреждения, не стоит пренебрегать профессиональной помощью. Лучше всего обратиться к мастеру по медицинскому педикюру в специализированный салон. Делать только домашний уход можно для профилактики или если есть небольшая сухость.
Как очистить огрубевшие пятки в домашних условиях
Перекись водорода
Для бережного и эффективного очищения можно смочить ватный диск раствором и смазывать пятки в течение 5 минут, после чего воспользоваться обычным скрабом или пемзой, которая с легкостью удалит лишнее.
Содовая ванна
Разведи в литре горячей воды 1 ст. л. пищевой соды, несколько капель эфира лаванды и чайного дерева и опусти ступни в раствор на 15 минут. Если хочешь еще больший эффект, возьми еще немного соды, смочи ее небольшим количеством жидкого мыла или воды и потри ступни порошком, как скрабом. Сполосни ноги в чистой воде и смажь их увлажняющим кремом.
Растительные обертывания
Подойдет обычная белокачанная капуста, обыкновенный лопух или подорожник. Листья необходимо немного размять, а затем приложить к пяткам, обернуть целлофановой пленкой и надеть носки. Компресс оставляют на ночь.
Ванночка с уксусом
Как еще убрать огрубевшую кожу с пяток? Фруктовые кислоты также очень эффективно борются и удаляют ороговевшие частички с поверхности. Все, что тебе надо сделать — это развести 3 ст. л. яблочного уксуса в 1 литре теплой воды и поместить стопы в раствор на четверть часа.
Масляные обертывания
После теплой ванны смажь их, оберни целлофаном и пищевой пленкой, надень носки и ложись спать. Лучше всего помогают следующие масла: кокосовое; миндальное; зародышей пшеницы; оливковое; подсолнечное (только выбирай нерафинированный вариант).
Медовая маска против трещин
Натуральный продукт обладает противовоспалительными и заживляющими свойствами, поэтому его часто используют в составе домашних средств против трещин. Смешай 3 ст. л. меда с 1 ст. л. какао-масла (его надо предварительно растопить), смажь средством ступни и оберни пищевой пленкой. Оставь на ночь, надев на ноги теплые носочки.
Чем пользоваться
Не пытайся обойтись подручными средствами — очищать ими кожу небезопасно и негегиенично. Купи специалную пилку — она эффективно удаляет ороговевшие клетки (избавляться от них очень просто).
- Поверни терку стороной с более крупной зернистостью и с усилием проведи ей несколько раз по полностью сухой поверхности, уделив особое внимание проблемным участкам.
- Переверни более гладкой стороной и пройдись еще раз по всей поверхности, сделав легкую шлифовку.
- В конце процедуры нужно попарить ноги несколько минут в горячей воде и сделать скраб.
Пилка поможет убирать лишнее и почистить ступни очень быстро - буквально за 15 минут. Делать чистку необходимо хотя бы 1 раз в неделю, а в сложных случаях рекомендуется повторять процедуру каждый 1—2 дня.
Есть и другие достаточно эффективные девайсы: электрические пилки с алмазной крошкой; скребки-бритвы с округлыми лезвиями; ручные пилки-пемзы.
Средства для педикюра: удаление огрубевших пяток и натоптышей
Иногда справиться с проблемой не получается — подключай профессиональные средства. Конечно, их можно сделать и самой, но ты не получишь хороший результат.
Скрабы
Помогут отшелушивать кожу и смягчать ее, чтобы она не грубела так быстро. Делай его раз в неделю (или не забывай про пятки, когда пользуешься им для тела). Кожа будет оставаться гладкой намного дольше.
Питательные кремы
Наноси перед сном, как крем для рук. Средство будет питать и увлажнять, предупреждая шелушения. Можешь выбрать средство с охлаждающим эффектом, чтобы снять усталость и отечность.
Носочки для педикюра
Заменят салонную процедуру. Надень на ноги, залей специальную жидкость и оставь на ночь. Если почувствуешь сильное жжение, сними. Активные компоненты сыворотки впитаются и запустят естественный процесс отшелушивания. Первые несколько дней ноги могут выглядеть не очень эстетично, но потом пятки будут как у младенца, а эффект сохранится надолго.
Что искать в составе
Кислоты, воздействующие на участки кожи как ремувер (салициловая, бензойная, стеариновая, молочная и другие).
Ланолин, вазелин, глицерин (они обладают смягчающими свойствами).
Экстракты лекарственных трав, способствующие заживлению и обладающие противовоспалительным эффектом (например, ромашка, зеленый чай, мята и другие).
Натуральные масла для увлажнения и питания (например, кукурузное, кокосовое, миндальное и другие).
Эфирные масла с антибактериальными и заживляющими свойствами (например, эвкалипта, чайного дерева, лаванды).
Профилактика
Узнать, как избавиться от огрубевшей кожи на пятках не всегда достаточно. Нужно поддерживать эффект (а лучше не допускать этого).
- Если у тебя есть натоптыши и грибковые инфекции. их необходимо лечить сразу — не тяни, будет только хуже.
- Регулярно делай педикюр (не реже раза в месяц).
- Ухаживай за кожей дома.
- Не забывай об увлажнении: ступни нуждаются в этом не меньше, чем руки. Используй увлажняющие бальзамы, кремы или натуральные масла, например кокосовое.