Долой лишнее: как очистить пятки от огрубевшей кожи

От механических повреждений и частых соприкосновений наша кожа постепенно огрубевает и становится жесткой. В первую очередь это отражается на ступнях, ведь они еще и «стаптываются» под нашим собственным весом. Если хочешь привести свои ноги в порядок, в первую очередь выясни, как очистить пятки от огрубевшей кожи, советует «Лиза».

Почему так происходит

С жесткостью, трещинами и натоптышами на пятках сталкивается практически каждый. Чаще всего причина кроется в отсутствии ухода, многие пренебрегают педикюром и никогда не были в кабинете подолога. Но есть и другие факторы:

некачественная или неправильно подобранная обувь (в том числе ботинки, выбранные не по сезону);

ты слишком часто носишь обувь на высоком каблуке;

большие нагрузки на ступни (например, при стоячей работе);

лишний вес;

проблемы в работе щитовидной железы и почек;

грибок и микробы (чаще всего возникают, если ты ходишь босиком);

нехватка витаминов и обезвоживание организма.

В первую очередь необходимо сменить обувь на более удобную пару, желательно, чтобы она была с ортопедической стелькой. После этого важно разобраться во «внутренних» проблемах и пройти медицинское обследование (или хотя бы сдать анализ крови).

Если есть серьезные повреждения, не стоит пренебрегать профессиональной помощью. Лучше всего обратиться к мастеру по медицинскому педикюру в специализированный салон. Делать только домашний уход можно для профилактики или если есть небольшая сухость.

Как очистить огрубевшие пятки в домашних условиях

Перекись водорода

Для бережного и эффективного очищения можно смочить ватный диск раствором и смазывать пятки в течение 5 минут, после чего воспользоваться обычным скрабом или пемзой, которая с легкостью удалит лишнее.

Содовая ванна

Разведи в литре горячей воды 1 ст. л. пищевой соды, несколько капель эфира лаванды и чайного дерева и опусти ступни в раствор на 15 минут. Если хочешь еще больший эффект, возьми еще немного соды, смочи ее небольшим количеством жидкого мыла или воды и потри ступни порошком, как скрабом. Сполосни ноги в чистой воде и смажь их увлажняющим кремом.

Растительные обертывания

Подойдет обычная белокачанная капуста, обыкновенный лопух или подорожник. Листья необходимо немного размять, а затем приложить к пяткам, обернуть целлофановой пленкой и надеть носки. Компресс оставляют на ночь.

Ванночка с уксусом

Как еще убрать огрубевшую кожу с пяток? Фруктовые кислоты также очень эффективно борются и удаляют ороговевшие частички с поверхности. Все, что тебе надо сделать — это развести 3 ст. л. яблочного уксуса в 1 литре теплой воды и поместить стопы в раствор на четверть часа.

Масляные обертывания