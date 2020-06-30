Четыре вещи, которые мужчины не любят в женской внешности

«Лиза» решила разобраться, что именно в нашей внешности может раздражать твою вторую половину.

Искусственные волосы

Ненатуральные волосы, по признанию многих мужчин, вызывают в них отвращение. Это касается как наращенных локонов, так и кукольных ресниц. Любая неестественная растительность, даже в тех местах, в которых она уместна, не остается незамеченной. Мужчины визуально (и уж тем более на ощупь) могут отличить настоящее от «приклеенного».

«Сделанные» губы

Мужчины не приветствуют слишком частые визиты в кабинет косметолога потому, что знают — доктор может и «переборщить». «Рыбьи губки» — как их называют представители сильного пола, вызывают в них лишь непонимание и страх.

Агрессивный макияж глаз

«Кошачьего взгляда», который многие женщины понимают как «хищный взор», легко добиться при помощи умелого макияжа. Немного подводки, чуть-чуть теней и туши — и соблазнительный образ готов. Однако переборщить с таким мейкапом проще простого. И вот уже на лице не по случаю агрессивные «смоки» или разноцветные «фонари».

Неаккуратные зубы