Четыре вещи, которые мужчины не любят в женской внешности

Несмотря на то что некоторые вещи, вроде наращенных волос или макияж с ярким акцентом на глаза, кажутся большинству женщин крайне привлекательными, на поверку совсем не нравятся мужчинам.
«Лиза» решила разобраться, что именно в нашей внешности может раздражать твою вторую половину.
Искусственные волосы
Ненатуральные волосы, по признанию многих мужчин, вызывают в них отвращение. Это касается как наращенных локонов, так и кукольных ресниц. Любая неестественная растительность, даже в тех местах, в которых она уместна, не остается незамеченной. Мужчины визуально (и уж тем более на ощупь) могут отличить настоящее от «приклеенного».
«Сделанные» губы
Мужчины не приветствуют слишком частые визиты в кабинет косметолога потому, что знают — доктор может и «переборщить». «Рыбьи губки» — как их называют представители сильного пола, вызывают в них лишь непонимание и страх.
Агрессивный макияж глаз
«Кошачьего взгляда», который многие женщины понимают как «хищный взор», легко добиться при помощи умелого макияжа. Немного подводки, чуть-чуть теней и туши — и соблазнительный образ готов. Однако переборщить с таким мейкапом проще простого. И вот уже на лице не по случаю агрессивные «смоки» или разноцветные «фонари».
Неаккуратные зубы
Любую, даже самую холеную женщину, неаккуратные зубы, за которыми не ухаживают, и не следят, могут испортить в одно мгновение. Никто не обязывает иметь фаянсово-белоснежную улыбку в два идеально ровных ряда. Однако соблюдать элементарную гигиену и проходить профессиональные осмотры, а так же корректировать видимые несовершенства все же стоит.