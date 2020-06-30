Парфюмы для лета: пять ароматов, которые привлекут нужного мужчину

Редакция сайта dailyhoro.ru расскажет, как сделать свой образ максимально ярким и привлекательным для противоположного пола.

Именно запах становится завершающим штрихом в образе женщины. Он может изменить настроение, вызывать симпатию, натолкнуть на приятные воспоминания, взбудоражить фантазию и подтолкнуть к решающему шагу. Конечно, предпочтения в духах очень личные, но есть парфюмы, которые оказывают сильное воздействие на мужчин. Так что если в ваших планах свести мужчину с ума и сделать так, чтобы ваш образ навсегда остался в его памяти, предлагаем обратить внимание на эти 5 ароматов.

1. Ваниль. Ваниль выступает базой во многих популярных женских парфюмах, и это не случайность. В 18 веке врачи прописывали мужчинам ваниль, так как считалось, что она помогает побороть мужское бессилие. На сегодняшний день запах ванили считается настоящим афродизиаком, который вызывает интерес и влечение со стороны мужского пола.

2. Лаванда. Возможно, многие ассоциируют лавандовый запах с духами для женщин пожилого возраста, но на самом деле нотки лаванды обладают магнетической притягательностью, которая может вскружить голову любому мужчине. Растение любви (другое название лаванды) издавна использовали для соблазнения мужчин. Этот запах расслабляет, дарит ощущение легкости и вызывает у мужчин приятные эмоции.

3. Иланг-иланг. Тропический аромат иланг-иланга — самое лучшее решение на летний сезон. Этот цветок считают мощным афродизиаком, который действует как на мужчин, так и на женщин. Легкий фруктово-цветочный запах может вызвать сильную привязанность. Если у вас нет духов с добавлением иланг-иланга, можно заменить их несколькими каплями эфирного масла.

4. Апельсин. Легкий запах, который приносит мужчинам чувство легкости и радости. Ученые утверждают, что цветки апельсина усиливают чувства, поэтому такой парфюм можно назвать беспроигрышным вариантом, если вы любите сочные запахи и мечтаете разжечь страсть мужчины. Нотки апельсина навевают мысли о лете, солнце и счастье.