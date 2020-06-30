Макияж, который старит: от какой косметики стоит избавиться и как не стоит краситься после 35-40

Да, он хорошо маскирует любые недостатки на коже, но и в то же время он способен подчеркивает любые неровности на коже и морщинки, а также благодаря ему создаётся эффект «маски». Это всё вряд ли поможет тебе выглядеть моложе.

На замену этому тону приобрети легкий тональный крем или bb/cc крем с сияющим эффектом. И, конечно же, подбирай правильно оттенок тона.

Блестящие тени

Шиммер забивается в складки кожи века и подчеркивает их - тебе это надо? Чтобы у тебя ничто и никуда не забивалось, просто отдавай предпочтение хорошим матовым теням.

Слишком темные помады

Увы, но они способны накинуть тебе несколько лишних лет.

Слишком яркие румяна

Многие знают, что румяна освежают, но не стоит с ними перебарщивать, иначе вы рискуете выглядеть как Марфушенька-душенька. Отдавай предпочтение полупрозрачным румянам с нейтральными оттенками.

Темные тонки брови ниточки

И дело даже не в том, что такие брови уже давно вышли из моды, а в том, что они беспощадно вас старят.