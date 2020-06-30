Драники: как приготовить, чтобы не потемнели и не развалились

Ингредиенты

Картофель — 5 штук

Яйцо — 1 штука

Крахмал картофельный (или мука) — 2-3 ст.л.

Сода — на кончике чайной ложки

Соль, перец — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Количество порций: 3

Время приготовления: 30 минут

Главный ингредиент – картофель. Его можно натереть на мелкой или крупной терке, а можно измельчить с помощью блендера или мясорубки. Оладушки из мелко натертой картошки будут мягкими и более однородными, а крупная терка позволяет добиться эффекта хрустящих краешков, напоминающих картофель фри. Многим не нравится, когда картофель синеет, и готовые драники приобретают сизый цвет. Как этого избежать?

Чистить по одной-две картофелины и сразу измельчать.

Натирать поочередно картошку и лук, либо добавить луковицу в чашу блендера. Лук не только не даст драникам потемнеть, но и придаст приятный оттенок вкуса.

Вместо лука можно добавить пару ложек сметаны – она также не дает картошке быстро темнеть, к тому же делает оладушки более нежными.

Слить часть сока, слегка отжав картофельную массу, с ним отчасти уйдет и темный оттенок. Только не перестарайтесь, иначе драники будут суховатыми.

И еще несколько секретов

В классическом рецепте драников есть яйцо, но можно обойтись и без него. Если картофель достаточно крахмалистый, оладушки не будут разваливаться.

Мука может сделать драники слегка резиновыми. Чтобы этого не произошло, замените пшеничную муку картофельным крахмалом.

Обжаренные драники лучше выкладывать на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки жира, советует wday.ru.

Приготовить драники можно и с добавками

Мясной фарш – сырой или слегка обжаренный.

Зубчик чеснока, порезанный или пропущенный через пресс.

Любая порубленная зелень, которая вам нравится.

Сыр, измельченный на крупной терке.

Грибы, обжаренные или припущенные с небольшим количеством кипятка на сковородке.

Драники картофельные: пошаговый рецепт

Шаг 1. Моем и чистим картофель. Измельчаем на терке, мясорубке или в блендере.

Шаг 2. Слегка отжимаем, сливаем сок. Добавляем яйцо, соль и перец. Хорошо перемешиваем.

Шаг 3. Подсыпаем крахмал (или муку) и соду, еще раз промешиваем и сразу принимаемся жарить: к этому времени сковорода и масло уже должны быть хорошо разогреты.

Шаг 4. Берем картофельную массу ложкой и выкладываем на сковороду. Обжариваем драники с обеих сторон на сильном огне до золотистого цвета. Чтобы пропеклись, прикрываем крышкой.