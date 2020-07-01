Ср, 1.07.2020

Гагарина встала перед фанатами на весы и рассказала, сколько на самом деле ест

Полина Гагарина

ФОТО: Instagram

Известная российская поп-исполнительница Полина Гагарина показала поклонникам видео из клиники. В stories на своей странице в Instagram звезда опубликовала ролик, на котором в кабинете у врача встает на весы, пишет Пятый канал.

Мы идем взвешиваться. Никто не весит, сколько я вешу,

— с иронией отмечает артистка перед процедурой взвешивания.

Барабанная дробь. Ноль?

— спрашивает знакомая у светской львицы.

Вместо ответа, Гагарина показывает на прибор, на котором отображается цифра: 50,7.

После этого, чтобы избежать ожидаемых вопросов поклонников, певица признается, что ест часто и много, поэтому не стоит искать причину ее стройности в постоянных диетах.

НАВЕРХ