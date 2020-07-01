Девять причин, почему вы все время чувствуете усталость

Нормально иногда чувствовать себя уставшей, но если это происходит постоянно, пора найти источник проблемы, пишет «Домашний Очаг».

Вот 9 причин, почему вы можете так себя чувствовать.

1. Вы слишком мало спите...

Если верить статистике, каждый третий взрослый недосыпает. По нашим ощущениям — скорее каждый второй, но поверим официальным данным. Тем не менее, вполне вероятно, что что вы все время чувствуете себя усталой из-за банальной нехватки сна!

Недосып для женщин — проблема острая, так как именно мы в большинстве случаев заботимся о детях и пожилых родственниках. Многие матери буквально годами не спят дольше трех часов «одним куском», особенно если дети близки по возрасту.

Безусловно, все люди разные, и потребность во сне тоже индивидуальна. Но большинству из нас нужно спать не менее семи часов. Причем, это число может стать больше из-за уникальных факторов здоровья.

Для тех, кому нужен более длительный сон, «обычного графика» будет достаточно, чтобы заработать хроническую усталость.

2. …или недостаточно качественно

Врачи подчеркивают — достаточное количество сна вовсе не значит, что сон был хороший и качественный.

Правильный сон позволяет нашему мозгу пройти нужные стадии каждого цикла — и, таким образом, сохранить воспоминания, выработать нужные гормоны и зарядить нас энергией на следующий день. Этому процессу мешают ночные пробуждения, неважно, по какой причине — по нужде, из-за шума или просто потому, что вы перебрали с кофеином вечером.

Для качественного сна также крайне важно ложиться в одно и то же время, в будни и выходные — и это доказано наукой!

3. Или вы не спите вообще?

Практически каждая четвертая женщина за годы жизни сталкивается с бессонницей — и у большинство из нас она задержится надолго.

Бессонница влияет на нашу способность засыпать, оставаться спящей всю ночь, либо на оба этих фактора.

Если вы обнаружите, что ложитесь вовремя, а спать достаточно все равно не получается — поговорите об этом с врачом.

4. С вашим рационом что-то не так

Скорее всего, для вас это не новость, но между питанием и энергичностью существует четкая связь.

Если мы съедим слишком много простых углеводов (особенно рафинированных), то велика вероятность провести день, уронив лицо в стол.

Решающую роль в этом процессе играет глюкоза крови. Когда мы употребляем сахар, крахмал, рафинированные углеводы (например, хлеб или макароны из белой муки), уровень глюкозы в крови резко повышается.

Это естественным образом приводит к росту уровня инсулина, который, в свою очередь, резко обрушивает уровень глюкозы.

Результат? Усталость, беспокойство, раздражительность.

Проанализируйте, что вы едите. Вот что стоит минимизировать:

десерты

конфеты

лимонад

фруктовый сок

белый хлеб

фастфуд