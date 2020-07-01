Тонкость и хрупкость: какие витамины помогут укрепить ногти

От правильного питания зависит многое, и даже здоровье ваших ногтей! Иногда стоит прислушаться к советам специалистов, а не бежать в магазин за очередным «чудодейственным» лаком, советует «Домашний Очаг».
Крепкие красивые ногти создаются как снаружи, так и изнутри. Если в первой части вам помогут ванночки для ногтей, масло и различные укрепляющие покрытия, то для лечения ногтей изнутри важно обеспечить организм необходимыми витаминами и микроэлементами. Принимать их можно по отдельности или в виде поливитаминных комплексов, которые специально созданы для укрепления ногтей и волос. Кстати, когда вы включите в рацион эти витамины для ногтей, в виде бонуса получите улучшение состояния волос и внешности в целом.
- Ломкость, расслоение — признаки дефицита витаминов С и D, а также биотина.
- Тонкость — недостаток витамина B, а также цинка, железа, йода.
- Хрупкость — дефицит белка.
- Слишком большой размер белой лунки — нехватка цинка, железа, фолиевой кислоты.
- Белые полоски на ногтевой пластине — дефицит железа.
Витамины для укрепления ногтей
Большую часть минералов и витаминов для ногтей можно получить из хорошего, сбалансированного питания. Но далеко не всегда изменений в рационе бывает достаточно, особенно если вы придерживаетесь какой-нибудь диеты или страдаете от пищевой аллергии. В этом случае пару раз в год ногтям нужна скорая помощь в виде витаминных комплексов и БАДов.
Итак, какой витамин для ногтей необходим? Следите, чтобы в вашем меню присутствовали эти полезные вещества.
- Витамины A и Е. Это настоящие витамины красоты, благодаря которым удается дольше сохранять молодость. Лучше всего они усваиваются в паре друг с другом, поэтому идеальными сочетаниями для вашего меню будут тертая морковь с растительным маслом, жирная рыба или печень с бобовыми и зеленым салатом, а также орехи с фруктами и цельнозерновой тост с растительным маслом.
- Кальций. Это полезное вещество вы найдете в молочных продуктах, различных видах капусты, морепродуктах и рыбе, яйцах, шпинате и брокколи.
- Витамин D. Чаще гуляйте, а также добавьте в меню рыбу, творог и сыр, чтобы получить достаточное количество этого витамина для здоровья ногтей.
- Йод. Морепродукты, морская капуста, рыба, шпинат и зеленый салат — отличная диета для красоты и здоровья, которая позволит получить достаточное количество йода!
- Магний. Чтобы получить достаточное количество этого микроэлемента, ешьте бобовые, крупы, болгарский перец, ежевику и бананы.
- Цинк. Получить его можно из различных бобовых и круп, а также зелени и морепродуктов.
- Витамин С. С ним вообще все просто: цитрусовые, фрукты, овощи помогут вам поддерживать его достаточное количество в организме.
- Железо — мясо, птица, тунец, а также ягоды и бобовые являются источниками этого вещества.