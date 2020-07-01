Тонкость и хрупкость: какие витамины помогут укрепить ногти

Крепкие красивые ногти создаются как снаружи, так и изнутри. Если в первой части вам помогут ванночки для ногтей, масло и различные укрепляющие покрытия, то для лечения ногтей изнутри важно обеспечить организм необходимыми витаминами и микроэлементами. Принимать их можно по отдельности или в виде поливитаминных комплексов, которые специально созданы для укрепления ногтей и волос. Кстати, когда вы включите в рацион эти витамины для ногтей, в виде бонуса получите улучшение состояния волос и внешности в целом.

Какие витамины для ногтей лучше для решения разных проблем

Ломкость, расслоение — признаки дефицита витаминов С и D, а также биотина.

Тонкость — недостаток витамина B, а также цинка, железа, йода.

Хрупкость — дефицит белка.

Слишком большой размер белой лунки — нехватка цинка, железа, фолиевой кислоты.

Белые полоски на ногтевой пластине — дефицит железа.

Витамины для укрепления ногтей

Большую часть минералов и витаминов для ногтей можно получить из хорошего, сбалансированного питания. Но далеко не всегда изменений в рационе бывает достаточно, особенно если вы придерживаетесь какой-нибудь диеты или страдаете от пищевой аллергии. В этом случае пару раз в год ногтям нужна скорая помощь в виде витаминных комплексов и БАДов.

Итак, какой витамин для ногтей необходим? Следите, чтобы в вашем меню присутствовали эти полезные вещества.