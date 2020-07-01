Почему щиплет кожу лица после крема, и что с этим делать

Если у вас слишком чувствительная кожа, следите, чтобы в увлажняющих кремах было как можно меньше консервантов, отдушек или акрилатов (сложных эфиров акриловой кислоты или ее соли), многие из них могут вызывать неприятные ощущения. Бывает, что сразу после нанесения крема появляется краснота, все горит и щиплет, а затем эти симптомы проходят. Это значит, что крем содержит активные добавки, которые вызывают аллергическую реакцию. Медики рекомендуют выбирать кремы с простым составом, в которые входят успокаивающие ингредиенты: алоэ, календула, витамин Е, масло лаванды.

У вас заболевание кожи

Если вы долго не можете подобрать крем и постоянно мучаетесь с высыпаниями и зудом, возможно, у вас розацеа — заболевание кожи, которое вызывает воспаление, волдыри и красноту. Многие недооценивают серьезность этой проблемы, путая с обычными прыщиками и раздражением, и не торопятся идти к врачу, страдая по несколько лет. Еще одной проблемой может быть себорейный дерматит, который часто путают с обычной сухостью кожи. А между тем и розоцеа, и дерматит довольно успешно лечатся с помощью противогрибковых кремов и антибиотиков. Чтобы исключить возможность кожного заболевания, не поленитесь сходить к дерматологу.

Ваша кожа не успела адаптироваться