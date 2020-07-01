Почему щиплет кожу лица после крема, и что с этим делать

Шесть веских причин, которые сигнализируют о том, что вам необходимо сменить косметику.
Мало кто из нас внимательно изучает состав крема перед покупкой, а зря. Некоторые компоненты косметических средств могут вызвать сухость, стянутость и жжение кожи лица. Но почему кожа горит после нанесения крема? Оказывается, на то есть несколько причин, пишет wday.ru.
Активные компоненты крема
Если у вас слишком чувствительная кожа, следите, чтобы в увлажняющих кремах было как можно меньше консервантов, отдушек или акрилатов (сложных эфиров акриловой кислоты или ее соли), многие из них могут вызывать неприятные ощущения. Бывает, что сразу после нанесения крема появляется краснота, все горит и щиплет, а затем эти симптомы проходят. Это значит, что крем содержит активные добавки, которые вызывают аллергическую реакцию. Медики рекомендуют выбирать кремы с простым составом, в которые входят успокаивающие ингредиенты: алоэ, календула, витамин Е, масло лаванды.
У вас заболевание кожи
Если вы долго не можете подобрать крем и постоянно мучаетесь с высыпаниями и зудом, возможно, у вас розацеа — заболевание кожи, которое вызывает воспаление, волдыри и красноту. Многие недооценивают серьезность этой проблемы, путая с обычными прыщиками и раздражением, и не торопятся идти к врачу, страдая по несколько лет. Еще одной проблемой может быть себорейный дерматит, который часто путают с обычной сухостью кожи. А между тем и розоцеа, и дерматит довольно успешно лечатся с помощью противогрибковых кремов и антибиотиков. Чтобы исключить возможность кожного заболевания, не поленитесь сходить к дерматологу.
Ваша кожа не успела адаптироваться
Если вы недавно сменили крем, к которому давно привыкла ваша кожа, не торопитесь делать поспешные выводы. Возможно, вам нужно 2-3 недели для того, чтобы кожа лица адаптировалась и перестала гореть и чесаться. Если покраснение будет уменьшаться с каждым днем, значит, вам просто нужно время для привыкания к новому косметическому средству. Но если неприятные ощущения сохранятся, прекратите использовать крем.
Этот крем не для вас
Да-да, если вы все еще сомневаетесь, что не каждый крем, пусть даже очень дорогой, может сделать вашу кожу сияющей, как в рекламе, такое случается сплошь и рядом. Не исключено, что вы купили себе то же средство, что у подруги, но оказалось, что от него все горит и щиплет кожу. Многие кремы могут менять рН-баланс вашей кожи, расширять или сужать поры, стимулировать работу сальных желез и вызывать неприятные ощущения. Если такое происходит, не пожалейте времени на консультацию с дерматологом, он посоветует типы кремов, которые вам наверняка подойдут.
Крем пора сменить
Жжение и покраснение кожи лица может происходить из-за того, что у крема истек срок годности или потому что он перестал вам подходить. Бывает, что даже привычные кремы, которыми вы пользуетесь несколько лет, начинают вызывать аллергическую реакцию. Возможно, в вашем организме произошли перемены и вашей коже больше не подходят компоненты привычного крема. В любом случае придется сменить увлажняющее средство.
Кожа просит передышки
Если ваш крем вызывает стянутость и жжение, попробуйте вообще на время отказаться от кремов. Возможно, ваша кожа просто устала от переизбытка косметики и активных компонентов, которые в ней содержатся. Перейдите на время на нейтральное масло, например, кокосовое. Его можно купить в аптеке или в продуктовом магазине. Оно увлажнит и успокоит кожу, а также даст ей передышку.
Если есть аллергия, важно правильно подбирать уходовую косметику. Крем для лица для аллергика должен соответствовать следующим характеристикам:
содержать увлажняющие ингредиенты;
устранять зуд и жжение;
быстро снимать признаки раздражения на кожном покрове;
защищать дерму от аллергенов;
обладать повышенным эффектом воздействия.
Перед применением средства непременно нужно убедиться, что оно не содержит веществ, на которые может неадекватно реагировать кожа лица. Индивидуальная непереносимость некоторых ингредиентов может привести к опасным и непредсказуемым последствиям.