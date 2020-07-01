Сочетать нельзя: пять пар обуви, которые не стоит носить с брюками летом

Балетки

Мы часто сталкивается с тем, что не можем найти идеальные брюки по посадке, длине, размеру. Если брючины слегка длинноваты, это может быть незаметно в обуви хотя бы на небольшом каблуке. Однако если ты наденешь их с балетками, то не только зрительно укоротишь ноги, но и испортишь весь образ в целом. Балетки «приземлят» твой наряд, и уже никакие аксессуары его не спасут.

Единственный возможный вариант, когда уместны балетки — если они будут в тон брюкам и желательно иметь острый мыс. Это меньшее из зол. Возможно, зрительного эффекта длинных ног, как с туфлями, не получится, но короче они точно не станут.

Лаковые туфли на платформе и высоком каблуке

Туфли на платформе в подносочной части и высокой шпильке в принципе не очень уместны в летнем гардеробе. Они слишком массивные, порой вульгарные и не будут сочетаться с романтичными летними платьями с мильфлером, льняными сарафанами и уж тем более с короткими юбками и шортами.

Теперь что касается брюк. Если это не длинные палаццо, которые прикрывают обувь, то, скорее всего, такие туфли подчеркнут кривые или полные ноги. Кроме того, в жаркую погоду в такой обуви твои ноги просто распухнут, что также не прибавит тебе женственности и грациозности.

Вьетнамки

Вьетнамки у нас всегда ассоциируются исключительно с пляжным гардеробом. Многие стилисты рапортуют о том, что этой паре обуви не место в городской среде, и отчасти они правы. Но дизайнеры продолжают представлять новые вариации вьетнамок, которые гармонично смотрятся не только с купальниками, но и с повседневными платьями, шортами, юбками.

А вот с брюками вьетнамки редко смотрятся хорошо. Создается сильный контраст, который будет играть не в твою пользу. Звезды стритстайла пытаются экспериментировать с этим сочетанием, однако удачные образы получаются не часто. В брюках ноги полностью прикрыты, поэтому, когда ты надеваешь вьетнамки, ноги визуально становятся короче, иногда даже толще, а походка — неуклюжей.

Гладиаторские сандалии

Гладиаторские сандалии изначально были задуманы не под брюки. Они отлично смотрятся с шортами, ромперами и платьями в стиле бохо, юбками. Из-за большого количества ремешков, они могут делать щиколотки, икры толще. Когда ты, допустим, в шортах, это нивелируется тем, что большая часть ног оголена. Когда ты в брюках, сандалии плавно перетекают в брючины, а ноги теряют силуэт.

Босоножки с одной тонкой перемычкой

Здесь похожая история, что и с вьетнамками. Однако многие девушки думают, что если это полноценные босоножки, то их спокойно можно носить и с классическими брюками, и с карго, и с палаццо, и с любыми другими моделями. На самом деле подобная пара обуви гармонично впишется в пляжные образы или в луки с нарочито летними сарафанами, платьями, шортами, юбками.