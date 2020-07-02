Кристину Орбакайте раскритиковали за внешний вид

Орбакайте столкнулась с волной хейта из-за последней публикации в Instagram. На фото звезда запечатлена в оригинальной маске, в которой она появляется в общественных местах. При этом совершенно неожиданно на звезду обрушились негативные комментарии пользователей сети. Их претензии разделились на две категории.

Некоторым подписчикам не понравилось, как выглядит аксессуар. Об этом свидетельствуют следующие высказывания: «Теперь в гарем!!!», «Ну это скорее паранджа, чем маска», «Ещё как мусульман и паранджу одеть осталось», «Это же целый фартук какой-то Кристи...».

Другие же пользователи сети написали о том, что, по их мнению, данный аксессуар является абсолютно бесполезным»: «Не пугайте людей! вы это делаете за деньги, а они сидят и паникуют бесплатно...», «Снимай маску, все закончилось!... она Вас не спасет! химия за 8 класс....», «Маску носить даже опасно».

Кристина оказалась настолько обескуражена такими нападками, что посчитала нужным записать видео. В нем она рассказала о своей позиции. Звезда считает, что носить маску необходимо для безопасности, как своей, так и окружающих людей. По ее словам, она даже в лифт своего дома в Майами заходит, надев этот аксессуар. Только так, по мнению знаменитости, можно будет быстрее остановить пандемию.