ВИДЕО ⟩ Какие украшения сейчас в моде: главные тренды лета 2020 года

Каждая женщина любит украшения. И не важно, идет ли речь о ювелирных украшениях или бижутерии. Но как узнать, что сейчас в моде и что подойдет именно тебе? Мы поговорили с гендиректором сети ювелирных магазинов Grenardi Юлией Шандрой и узнали о главных трендах этого лета и года.
Юлия рассказала, что жемчуг, который является одним из главным трендов этого лета, в последнее время очень омолодился – теперь этот камень подходит не только солидным женщинам, но и молодым девушкам. Дизайн украшений с этим камнем сильно изменился, а добывать его стало намного проще, ведь теперь его выращивают в промышленных масштабах – поэтому позволит себе украшение с жемчугом может теперь любая.
Вот ТОП-5 главных трендов в украшениях 2020 года помимо жемчуга:
- морской мотив;
- анималистичные и природные мотивы;
- камни и минералы;
- цепи;
- большие кольца и крупные висящие серьги.