ВИДЕО ⟩ Какие украшения сейчас в моде: главные тренды лета 2020 года

Юлия рассказала, что жемчуг, который является одним из главным трендов этого лета, в последнее время очень омолодился – теперь этот камень подходит не только солидным женщинам, но и молодым девушкам. Дизайн украшений с этим камнем сильно изменился, а добывать его стало намного проще, ведь теперь его выращивают в промышленных масштабах – поэтому позволит себе украшение с жемчугом может теперь любая.