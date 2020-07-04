Сб, 4.07.2020

ВИДЕО ⟩ Какие украшения сейчас в моде: главные тренды лета 2020 года

Каждая женщина любит украшения. И не важно, идет ли речь о ювелирных украшениях или бижутерии. Но как узнать, что сейчас в моде и что подойдет именно тебе? Мы поговорили с гендиректором сети ювелирных магазинов Grenardi Юлией Шандрой и узнали о главных трендах этого лета и года.

Юлия рассказала, что жемчуг, который является одним из главным трендов этого лета, в последнее время очень омолодился – теперь этот камень подходит не только солидным женщинам, но и молодым девушкам. Дизайн украшений с этим камнем сильно изменился, а добывать его стало намного проще, ведь теперь его выращивают в промышленных масштабах – поэтому позволит себе украшение с жемчугом может теперь любая.

Вот ТОП-5 главных трендов в украшениях 2020 года помимо жемчуга:

  • морской мотив;
  • анималистичные и природные мотивы;
  • камни и минералы;
  • цепи;
  • большие кольца и крупные висящие серьги.
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