Оговорка по Фрейду: на что намекает твое бессознательное, когда ты путаешь слова

Оговорки и описки являются лакмусовой бумагой, где можно увидеть внутреннее противоречие, а иногда и скрытый конфликт, и считать это случайностью не стоит. Как правило, оговорки и описки связаны с информацией, которая еще не осознана.

Я забыла!

Забывание – имен, телефонов, предметов – тоже часто имеет в своей основе скрываемое от самого себя нежелание с кем-либо общаться или что-либо делать. «К нам на работу пришла новая коллега, – рассказывает Стелла, – и я почти три месяца обращалась к ней «вы... э-э-э», хотя на память никогда не жаловалась. Но память была ни при чем – ее звали так же, как и меня, а до того, чтобы забыть свое имя, я пока еще не дошла. Просто мне было неприятно. Во-первых, я с детства привыкла, что во всех коллективах только одна Стелла – я. А во-вторых, коллега была довольно неказиста и портила своим видом замечательное имя. А потом я узнала, что дома эту девушку называют Таля, стала ее так звать и больше не ошибалась. Хотя, конечно, переделать Стеллу в Талю – это уметь надо».

Фрейд объединял забывание с оговорками – кстати, и поводом для написания «Психопатологии обыденной жизни» стала его небольшая статья, касавшаяся забывчивости. Этим процессом занимался и Карл Густав Юнг, исследовавший случай человека, который, хорошо зная стихотворение Гёте «На севере диком стоит одиноко» (нам оно знакомо в переводе Михаила Лермонтова), собирался его с выражением продекламировать, но никак не мог, потому что постоянно сбивался на строчке: «И снегом сыпучим одета, как ризой, она». Юнг попросил забывчивого господина перечислить свои ассоциации с этой строкой, и выяснилось, что тот вспоминает о своем друге, брат которого недавно скончался от удара – так в то время называли инсульт. Брат был полного телосложения, друг тоже. Сперва господин испугался за друга, комплекция которого располагала к такой болезни, потом вспомнил о своей семье, где все были склонны к ожирению, в том числе и он сам, и наконец – о своем дедушке, который тоже умер от удара. «Белая риза», покрывающая сосну, напоминала господину смертный саван – и хотя он уже обратился к врачу, чтобы начать лечиться от ожирения, страх продолжал мучить его, и строчка Гёте никак не желала запоминаться.

Эмоциональная реакция на причину, вызвавшую оговорку, или забывчивость, может быть разной – от вполне позитивного напоминания о несделанном пока выборе, до негативно окрашенного сигнала тревоги, в форме которого о себе заявляет потребность, еще не получившая заслуженного внимания.

В каждой строчке только точки