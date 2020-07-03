Число имеет значение: сколько мужчин должно быть до свадьбы

Они подсчитали

В делах сердечных социологам не место. По крайней мере, в нашей стране не нашлось сколько-нибудь стоящего опроса на интересующую нас тему. Зато за границей не стесняются спрашивать.

В США в 1990-е годы опросили 3000 человек. 67% женщин ответили, что у них было от 1 до 4 мужчин в жизни. Из опрошенных мужчин на этот же «диапазон» указали 41% (остальные хвалились: 10-15). Аналогичное исследование 2008 года показало, что средняя американка стала чуть раскованнее, а американец — скромнее. Почти 70% дам ответили, что у них было от 1 до 6 партнеров в течение жизни. Среди джентльменов об аналогичном количестве связей признались уже 47,7%.

В Великобритании проблемой занялся портал знакомств eHarmony. У его посетительниц, в среднем, было семь партнеров в жизни, у посетителей — десять.

Редакция испанской газеты El Mundo опросила своих читателей и вывела среднее арифметическое: у женщин в жизни, зачастую, 8,6 партнеров, у мужчин — 31,9. Цифры, не лишенные для убедительности десятичных дробей, красноречиво намекают на то, что парни преувеличивают, а дамы преуменьшают.

Девять — это оптимально?

Однако если завести речь не обо всей жизни, а именно о добрачном периоде, то что считать нормой: 5, 10, 15 мужчин?.. Найти «оптимальную» цифру взялся портал знакомств WhatsYourPrice (США). Опросив более 10 000 респонденток, он объявил, что женщина, прежде чем надеть подвенечное платье, должна побывать в объятиях девяти мужчин. Их даже классифицируют по типажам: «плохой мальчик», «богатый», «мужчина старше», «юноша младше», «спортсмен» и так далее.

Неужели без девяти попыток семейное счастье не состоится? А как же те 23% девушек во всем мире, которые выходят замуж невинными или же за своего первого и единственного? Сделаем скидку на то, что это рекомендация портала знакомств.

Чем меньше, тем больше

Оставляет ли прошлая жизнь след в женской душе и на теле? Вопрос волнует многих, судя по российским форумам, где часто поднимают темы: «Что если у меня было слишком много партнеров?», «Сожалею, что имела связь с несколькими мужчинами до брака» или «Если у женщины было 20 мужчин — это нормально?». Находятся ученые, готовые подогреть тревогу.

Добрачные романы связаны с семейным счастьем, полагают исследователи из университета Вирджинии Галина Рудес и Скотт Стенли. Много лет они занимались исследованиями и выявили, что в браке счастливы:

50% женщин, потерявших невинность с мужем;

42% дам, имевших до свадьбы 1-2 возлюбленных;

20% женщин, у кого было более 10 партнеров.

Что думают врачи и психологи

Медики в целом не поощряют половое разнообразие. Аргументируют по-разному. Например, у каждого человека часть микрофлоры уникальна. Всякий раз обмениваясь ею, мы получаем «в наследство» бактерии, не характерные для собственного организма. Это приводит к развитию условно-патогенной флоры, возможной причины бесплодия. Также разнообразие в интимной жизни повышает риск развития вируса папилломы человека (ВПЧ), приводящего к раку шейки матки. В американском институте (National Cancer Institute) посчитали, что риск инфицирования ВПЧ увеличивался в десять раз — с каждым новым партнером.

Есть мнение, что добрачные связи делают женщину более опытной, изобретательной в постели. По мнению психологов, они же наделяют ее опытом расставаний — не слишком толковым помощником в семейной жизни. Кроме того, воспоминания о сильных ощущениях в прошлом подстегивает мозг сравнивать их с тем, что имеешь сейчас. Возможно, не в пользу мужа.

Лучше молчать